電車保費竟然比超跑貴？　3大原因揭密！

▲近三年電動車迎來火箭式增長，保養及售價相對親民但保費可令人頭疼。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

站在路口十秒鐘，眼前可能就駛過一部電動車，近三年電動車迎來火箭式增長，電動車究竟有什麼魅力讓人愛不釋手？電車的瞬間加速是頭號賣點，近期特斯拉ModelS X Plaid破千匹的馬力造詣，宛如劃破電車與超跑的鴻溝，在保養上及售價也相對親民許多。

然而，電車看來似乎霸佔優勢，卻也面臨到最頭疼的問題：保險費用。在相同馬力基礎上，電車帶來的直接加速，常常會使人還跟不上他靈敏反應，致發生事故時，新聞伴隨的標題往往都是狂飆、飆速。

▲電車瞬間加速導致事故發生受損嚴重，理賠金額大增。

為何電車保費較高？

1.零部件成本的影響。

電車的零部件常為一體式，導致在發生事故時修復成本更高，進而影響保險費用。

2.電池更換與板件更換費用高昂

電車電池大多鋪設在底盤，事故時容易造成損壞，電池造價導致更換成本大增；外觀件採用大量輕量化鋁合金等複合材質，發生事故時也僅能做替換不能維修，種種原因加總導致電車進場成本大增。

3.受理賠金額的影響。

由於電車的瞬間加速，導致發生事故時受損都較嚴重，高速行駛和超速的風險也增加事故發生率，理賠金額大增導致保費相應增加。

▲極速超跑保險累積十多年經驗，成為車主最堅強的後盾。

電車一身優勢，卻又因保費的緣故讓許多車主卻步，極速超跑保險在十多年裡，累積了豐富的高價車及特殊車經驗，除了能提供多家保險公司的報價供客戶參考，更提供24小時緊急道路救援客服。愛車有任何問題，極速超跑保險一直都以最極速解決，在轉換至電車世代的同時，成為車主最堅強的後盾。