【廣編】光露營就很忙了！精選超實用露營家電

▲近年風行露營活動，本文精選適合露營的實用家電。（Image by frimufilms on Freepik）

圖、文／歌林提供

近年掀起一股露營熱潮，從新手友善的豪華露營，到老手必挑戰的野外露營，無論選擇哪一種，都少不了可靠裝備，本文精挑細選超實用露營電器，帶上它們，露營變得更簡單，讓你一「露」順風！

歌林移動式冷氣（KD-231M06）具備8000BTU強大制冷能力，降溫快速，使用110V電壓隨插即用，不受場所限制超便利。露營最擔心煮飯時使用過多電器導致跳電，歌林日式隨行電飯盒（KNJ-LN102P）功率僅300W。歌林無線Tritan隨行果汁機（KJE-MN502P/KJE-MN502G），既是隨行杯也是果汁機，雙節電池馬力超強，支援USB充電，滿電狀態可打15杯。

夏天夜晚戶外蚊蟲多，歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈（KEM-A2375），使用360mm波長有效誘蚊，附有提把可供手持或懸掛兩用，還可當夜晚照明使用。露營忙著搭帳篷，又要忙著生火，不免弄得滿身大汗，這時就用歌林充電式隨身掛扇（KF-MN145W/KF-MN145G），讓脖子上的掛扇捎來涼風。

出門旅行最痛苦的是面對回來後的疲憊與鬱悶，放鬆的療癒家電歌林摺疊式恆溫SPA足浴機（KSF-SD2018）使用仿真鵝卵石，模擬人手精準按摩，還能自動恆溫加熱。歌林噴霧機器人掃地機（KTC-MN282）幫你打掃家裡，累人的家務事就讓家電為你完成。