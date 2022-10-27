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【廣編】居家必備家電選歌林　滾筒洗衣機全新上市　換季衣物輕鬆洗脫烘

▲▼歌林,kolin,滾筒洗衣機。（圖／歌林提供）

▲歌林推出全新滾筒洗衣機BW-1006VD01，一機即可洗脫烘，還有6段溫控洗淨、90°C高溫殺菌功能，以及空氣洗、智能烘乾、羊毛洗⋯⋯等12種洗衣行程，滿足全家大小的洗衣需求。

圖、文／歌林提供

歌林洗脫烘滾筒洗衣機BW-1006VD01，一機即可洗脫烘，還有6段溫控洗淨、90°C高溫殺菌功能，以及空氣洗、智能烘乾、羊毛洗⋯⋯等12種洗衣行程，滿足全家大小的洗衣需求。

「空氣洗」的原理是利用滾筒洗衣機的滾動，帶動50～60°C左右的熱蒸氣，產生強大的氣流拍打衣物，藉此消除衣物上的細菌及異味。

歌林洗衣大師BW-1006VD01同時也有6段溫控洗淨功能，不同的衣物材質使用不同溫度清洗，減少對布料造成的傷害。

歌林RK03系列變頻冷暖氣，獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高可省下2,000元；RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果。

歌林移動式空調，體積輕巧，一般家用車的後車廂都可以放得下，只需要110V電壓，免施工安裝、即插即用，不方便施工安裝冷氣的場域，也能在炎熱的天氣裡享受冷氣吹拂。

KLT-50EK01 LED多媒體液晶顯示器，配置4K高畫質顯示器，像素是Full HD（FHD）的4倍，畫質更為清晰細膩、畫面細緻度更高。

一年四季舒適宅家，空調冷氣、電視、洗衣機⋯⋯等各式家電不可少，輕鬆操作好上手，才能讓生活更便利。

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