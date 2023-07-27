Live／杜蘇芮加速！暴風圈「最大面積籠罩」南台　6小時強風雨夜襲

記者許力方／台北報導

5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）牛步貼著台灣北上，暴風圈已經觸陸嘉南高屏、花東地區，中央氣象局今晚8時30分持續發布海上陸上颱風警報，目前杜蘇芮的暴風圈正籠罩彰化以南、南投、東部、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續中。

根據氣象局觀測，杜蘇芮今晚8時30分中心位在澎湖的南方約200公里海面上，加速以時速24轉29公里速度，向北北西前進，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，7級暴風半徑仍有280公里，10級暴風半徑90公里。

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氣象局持續針對基隆、新北、台中、南投、南高屏、宜花東10縣市發布「豪雨特報」，今晚至明（28）日花蓮縣地區及台東、屏東山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東地區、恆春半島及宜蘭縣、高雄山區有局部豪雨或大豪雨，台中、南投山區及宜蘭縣、屏東地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，新北、基隆、台南及高雄地區有局部大雨發生的機率。另外也發布14縣市陸上強風特報。

＊超大豪雨：屏東縣山區、花蓮縣、台東縣山區

＊大豪雨：高雄市山區、恆春半島、宜蘭縣山區、台東縣

＊豪雨：台中市山區、南投縣山區、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島

＊大雨：基隆北海岸、新北市、台南市、高雄市

颱風影響期間出現較大陣風區域包括彭佳嶼11級，蘭嶼、大武10級。較大累積雨量則出現在花蓮縣富里878毫米，屏東縣大漢山825.5毫米，台東縣利嘉林道796.5毫米，宜蘭縣太平山450毫米，高雄市南天池442.5毫米，南投縣小奇萊360毫米，台中市南湖圈谷343.5毫米，新北市火燒寮244毫米。

▼杜蘇芮颱風加速北上。（圖／中央氣象局）



▼杜蘇芮暴風籠罩面積最大！強風雨夜襲。