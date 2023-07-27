杜蘇芮挾豪雨！3公路坍方明下午陸續搶通　8路段預警封閉

▲台20線南橫公路搶通情況。（圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，台20線南橫公路、台9線南迴公路等3路段災情仍待搶通，預計明天(28日)下午陸續恢復通車；另仍有8公路路段持續預警性封閉。

●預警性封閉路段8處：

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(1). 台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~198K+500(梅山口至初來)預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻)預計28日7時開放通行，180K+675~198K+500(霧鹿至初來)預計28日14時開放通行，105K~149K(梅山口至向陽)預計28日17時開放通行。

(2). 花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，視風雨情況開放通行。

(3). 花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，視風雨情況開放通行。

(4). 花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，視風雨情況開放通行。

(5). 高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)，預計28日12時開放通行。

(6). 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，預計28日12時開放通行。。

(7). 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(德文路口至神山路段)，預計28日8時開放通行。

(8). 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，視風雨情況開放通行。

●道路災阻2處:

(1). 台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675(利稻至霧鹿)坍方阻斷通行，預計28日14時開放通行。

(2). 花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)路段多處坍方落石，162K+200、179K+500(溪畔路段)量體較多，預估168K~184k(天祥至太魯閣)28日8時開放通行，120K+500~168K(金馬隧道至天祥)，視風雨及搶修情形評估開放通行。

●道路災情1處:

(1). 台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良路段)邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計28日15時恢復正常通行。