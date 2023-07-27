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宜蘭大地主過世...留170筆房地產　繼承人付不出1.4億遺產稅

▲▼91歲游姓大地主留下170餘筆房地產等，執行署宜蘭分署與游男繼承人、債務人共30多人開會，以清償債務的方式追繳回7585萬餘元，其餘將持續追討。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼91歲游姓大地主留下170餘筆房地產等，執行署宜蘭分署與游男繼承人、債務人共30多人開會，以清償債務的方式追繳回7585萬餘元，其餘將持續追討。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭91歲游姓大地主2019年過世，留下宜蘭、新北、花蓮共170餘筆房地產，遺產稅高達1億4733萬餘元，但許多遺產是債權的形式，繼承人不知如何繳納，執行署宜蘭分署日前與游男繼承人、債務人共30多人開會，以清償債務的方式，順利追繳回7585萬餘元。

執行署宜蘭分署表示，游男名下房地產170餘筆，另有存款、對外債權、應收帳款、公司出資額、基金等，國稅局宜蘭分局歷經半年調查，才釐清遺產狀況。游男多位繼承人因遺產複雜，現金較不足，且牽涉到債務人，不知如何處理遺產稅，遲未繳納，而國稅局在2022年7月，將全案移送宜蘭分署辦理。

▲▼91歲游姓大地主留下170餘筆房地產等，執行署宜蘭分署與游男繼承人、債務人共30多人開會，以清償債務的方式追繳回7585萬餘元，其餘將持續追討。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分署調查發現，游男生前曾借款數千萬元，並在債務人土地上設定抵押權，若無法還款就將土地抵押。分署為避免走到法拍等強制執行手段，多次聯繫繼承人與債務人們，終於在7月中旬邀請相關人士共30多人，到分署開會協調。並在會中達成協議，游男的債務人出錢繳納遺產稅，繼承人也同意塗銷債務人土地的抵押權設定，了結雙方債務，當日共繳納7534萬餘元，創下宜蘭分署有史以來單筆最高紀錄。

宜蘭分署強調，游男遺產稅尚餘7000萬元左右未繳，分署會繼續連繫繼承人與關係人，討論如何繳納，也不排除部分以強制執行的方式處理。

▲▼91歲游姓大地主留下170餘筆房地產等，執行署宜蘭分署與游男繼承人、債務人共30多人開會，以清償債務的方式追繳回7585萬餘元，其餘將持續追討。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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