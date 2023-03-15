她拿到遺產後出國失聯！百萬保單遭扣押　15年欠稅保險公司償還

▲婦人繼承丈夫遺產，但未申報遺產稅，出國後聯繫不上，最後由保險公司支付176萬餘元稅務。（示意圖／pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄一名陳姓婦人繼承丈夫遺產，但未申報遺產稅，滯欠遺產稅罰鍰合計433萬餘元未繳，而陳婦2001年即出國，其子女皆表示聯繫不上她，高雄國稅局岡山稽徵所於2008年，將本案移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。經15年的追討後，大法庭去年12月9日裁定陳婦保險解約，由保險公司支付176萬餘元稅務。

陳婦的丈夫去世後，她繼承其遺產，但卻未申報遺產稅，遭高雄國稅局岡山稽徵所追討，但陳婦在2001年已出國，岡山稽徵所聯繫不上她，於是將本案移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署收案後，立即開始執行陳婦名下財產，但陳婦早已出境，名下幾無財產，僅有數筆設定高額抵押權之土地，高雄分署後來查得陳婦名下有一筆保單，保單價值準備金超過百萬元，然而扣押保單後，保險公司均以該保單未經要保人解約，無從扣押聲明異議。

高雄分署多次勸諭陳婦仍在台之子女協助處理母親欠稅事宜，但陳婦子女均以無法聯繫母親拒絕協助，且陳婦欠稅案將在2023年7月滿15年，到時將不得再移送執行，讓高雄分署感到很頭疼，高雄分署除定期清查陳女財產狀況外，只能靜候大法庭對於保單價值準備金執行可行性之解釋結果。

所幸，大法庭去年12月9日作出裁定，認為執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。於是，陳婦的保單被保險公司解約；高雄分署扣押保險解約金176萬餘元，清還陳婦積欠15年稅務。

高雄分署表示，執行案件雖會因義務人出境國外而難以徵起，然分署身為公法金錢債權唯一執行機關，將秉持砌而不捨的精神，強力執行全部執行案件，並呼籲民眾如因經濟困難無法一次完納，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，高雄分署將強力執行。