住不同縣市！工作忙少回家「退休爸媽不悅」　她嘆：為什麼要這樣

▲夫妻倆近期因工作忙，減少回家次數。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人婚後不會跟長輩住，甚至生活在不同縣市，近日有網友發文表示，公婆、爸媽都住在北部，且均已退休，而夫妻倆則住在中部。他們幾乎每兩個禮拜就回家一次，但現在次數稍稍減少，就讓長輩們感到不悅，「到底老人為什麼都要這樣？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，她的公婆、爸媽均已退休，「整天在家閒閒那種」，長輩們住在北部，而夫妻倆則住在中部，所以每次放假回家，他們開車都要開將近3小時，耗費的時間不少。

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原PO之前曾多次告訴長輩們，「你們想我們可以下來看我們，這樣我們假日就能好好休息，不用那麼累」，不過這幾年下來，都還是他們去北部，且幾乎每兩個禮拜回家一次，「然後現在比較少了，居然就不爽了！」對此，她也在文中附上好幾個翻白眼的emoji，藉此表示她的心情。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「叫他們坐高鐵下來。如果年紀到是半價。很划算」、「其實我覺得你們可以堅持那麼久現在才變已經算很厲害了，我能體諒你們平時很累，假日想睡到飽發呆一整天也好的休息時間」、「因為習慣成自然了，所以你們突然沒有像之前那麼常回去就會被念了」。

也有網友猜測，會不會是原PO夫妻倆說話口氣不好，才會讓長輩不開心？對此，原PO則回應，文章沒有修飾，但實際說出口當然沒那麼直接，而且她也不是真的要求長輩到中部，「只是我們工作忙，比較少回了而已」。