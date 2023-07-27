寶寶姓氏爭奪戰！媽媽偷刻章讓愛女「從母姓」　夫氣炸怒告

▲北部陳姓母親盜刻丈夫印章，偽造「從母姓」書面資料到戶政事務所辦理愛女出生登記。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

寶寶姓氏爭奪戰！北部一對夫妻婚後喜獲千金，但陳姓妻子未取得丈夫同意或授權，竟在愛女出生證明書的「從父姓或從母姓」約定欄，以盜刻丈夫名字印章方式擅自蓋上同意約定子女從母姓「陳」，讓戶政事務所承辦人員行使完成出生登記，丈夫知情後怒告。士林地院審結，依行使偽造私文書，處有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，2022年9月間夫妻喜迎新生命，但陳姓妻子卻盜刻丈夫印章，在女兒出生證明書注意事項，約定人「父」欄位，蓋上丈夫名字印章，用以表示丈夫同意女兒從母姓，陳妻再交給戶政事務所承辦人員行使，順利辦理女兒出生登記。

丈夫知情後，認妻子行為相當誇張，憤而提出告訴。

警詢、偵查時，陳妻坦承有擅自刻用丈夫印章，辦理女兒出生登記，同時辯稱「我有詢問過丈夫，但丈夫回他『小孩跟誰姓都沒差』」，並稱夫妻本來就是互相代理生活事務。

雙方更各自拿出對話紀錄顯示，丈夫說：「對了，你如果不來簽子女從姓約定，小孩接下來甚至連生病都沒辦法看病喔！」陳妻回「什麼從姓約定？要姓什麼？」丈夫回：「小孩的姓氏ㄚ~你不是說隨便嗎？」妻回：「怎麼可能隨便。」

法官審酌陳女未徵得同意或授權，擅自偽造丈夫同意將子女姓氏從母姓的不實約定事項出生證明書，並向戶政事務所承辦人員行使，不僅侵害丈夫對女兒的親權，並影響戶政機關對於相關資料管理正確性，本不宜輕縱，姑念陳女無前科，犯後坦承犯行，依行使偽造私文書，處有期徒刑2月，可易科罰金。