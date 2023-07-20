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曾騙國外辦比賽「A走1318萬」又當共諜被捕　扯鈴教練這下慘了

▲▼北檢《國安法》被告魯劑賢。（圖／記者劉昌松攝）

▲扯鈴教練魯紀賢前偽造文書被判刑通緝中，又涉嫌違反國安法被聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

調查局國安站監控發現，扯鈴教練魯紀賢等人遭中共吸收，魯紀賢自去年4月起即涉嫌接觸退役士官兵，並拉攏、吸收以刺探軍情，今(20日)依涉犯國安法重罪，聲押禁見魯紀賢等人。不過魯詐騙1318萬被判刑定讞後，因不報到執行被通緝，這次到案後恐要入獄服刑。

魯紀賢在扯鈴界名聲響亮，2018年7月擔任扯鈴聯盟理事，同年11月4日就獲得外交部邀請，到尼加拉瓜訪問並在當地學校示範表演扯鈴，推廣我國傳統活動，駐尼加拉瓜大使館還為此刊登專文介紹。

不料魯紀賢也在2018年7、8月時，盜用「中華民國扯鈴聯盟」印鑑及陳姓前理事長條戳章，和「趁勢風潮公司」負責人王冠驊前往香港，聲稱「趁勢風潮公司」取得「中華民國扯鈴聯盟」授權，負責主辦「2019年馬來西亞扯鈴世界錦標賽」，請劉姓人士贊助舉辦比賽所需的保證金1500萬元，並強調會於當年年底全額返還。魯還拿印鑑偽造函文取信於劉，讓劉信以為真，將錢匯入「趁勢風潮公司」帳戶，王冠驊再將其中670萬元匯到魯紀賢的「襲鈴公司」，魯再製作假收據交給劉。

此外，魯紀賢又假造函文，向另一位劉姓女子謊稱「中華民國扯鈴聯盟」要舉辦法國交流活動，將補助每位參加法國行的人4萬元，參加者只要自費4萬元即可，導致劉女不僅自己參加，還介紹親朋好友參加，最後有80多人受騙，共騙取398萬，受害者也收到魯偽造的收據。

魯紀賢再透過劉女介紹認識蔡姓男子，於2018年8月向蔡男謊稱，「中華民國扯鈴聯盟」在國內舉辦之「2021世界杯扯鈴比賽」需募集履約保證金，騙蔡男匯50萬到他的「襲鈴公司」。接著不知情的劉、蔡兩人又介紹王姓男子給魯，魯誆稱比賽會有獲利，到時王可分配其贊助金額60％的回饋，王男也被魯用同樣手法騙取200萬。而後劉、蔡、王3人找不到魯，發現根本沒有什麼扯鈴比賽，才知道受騙，憤而報警處理。

法官查閱相關證據，認為魯詐欺犯行屬實，依共同犯行使偽造私文書罪、偽造私文書罪，共處5年4月徒刑。可易科罰金的部分，處10月徒刑。魯再上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

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