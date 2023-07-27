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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金溥聰要他當King Maker　郭台銘批：「落後思想」怎會有人想當？

▲▼郭台銘參加土城順聖宮宮慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘參加土城順聖宮宮慶。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前在專訪透露，曾建議鴻海創辦人郭台銘出來擔任King Maker，還批郭「隔行如隔山」，對台灣地方政治不了解。郭今（27）日反批，台灣已經進入到民主社會30幾年，怎麼會有人會提出當King Maker這麼落後的思想，這想法太落伍了！但當被問到是否要當King時，郭則說「沒有！」，強調自己意思是提出King Maker這個想法太落伍了。

金溥聰日前在專訪透露，國民黨徵召侯友宜時，郭台銘曾發文說會信守承諾，這讓金看了非常感動，並寫信給郭，建議郭出來擔任King Maker，認為郭一定會在歷史留下美名。金也批郭台銘，「隔行如隔山」，對台灣地方政治真的不太了解，應該要想清楚，盼望郭對獨立參選一事要三思。

▲▼郭台銘參加土城順聖宮宮慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘參加土城順聖宮宮慶。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘今上午出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會 並接受媒體聯訪，對於金溥聰建議他當King Maker，郭台銘表示，台灣已進入民主社會30年，怎有人想要提出當King Maker，這麼落後的思想？這想法太落伍了！至於是否代表他要當King？郭台銘則連忙否認「沒有！」，強調自己的意思是提出King Maker這個想法太落伍了。

對於前立法院長王金平昨天也來參拜，未來是否會再相見？郭台銘表示，王金平永遠是他的「關公兄弟」，大家都祈求台灣國泰民安，關公永遠在全世界保護所有華人，不但保佑，也帶來財富，永遠忠義。

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