　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘇震清漏報1.2億財產挨罰400萬　14年經驗卻喊冤...法院打臉了

▲▼立法院 立委蘇震清堵訪 談司法案件不起訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蘇震清2016年財產申報漏報1億財產，遭監察院裁罰400萬，蘇不服提起訴訟請求撤銷。（圖／資料照）

記者黃資真／台北報導

立委蘇震清涉收賄一審遭判刑10年，全案仍在上訴中，蘇在7年前財產申報漏報高達1.2億餘元，被開罰400萬元，蘇不服提起行政訴訟，主張撤銷，仍遭台北高等行政法院裁定駁回。

判決指出，蘇震清身為立委，在2016年申報財產時卻漏報，他另有借用6人共8個帳戶，存放共1億2476萬餘元的財產，監察院認為蘇故意隱匿為不實申報，依法裁處罰緩400萬元。蘇不滿提起訴願，遭到駁回，再提出行政訴訟，找法院主持公道。

蘇喊冤稱，其中2人帳戶是2名助理負責調度、管領，另有名徐姓友人因2015年有資金需求，由他出面向謝姓好友借款1億元，並且透過部分帳戶匯整，是短暫存放用，也並非他的財產，縱使疏於申報，也非故意隱匿。

蘇又說，還有另個帳戶存放的1000萬存款也並非他的，而是民間賽鴿協會暫存，由於競賽期間有多筆資金出入且金額龐大，賽鴿協會性質特殊，為免資金遭人檢舉為博弈資金而凍結，大多會暫時寄放於地方上具有信譽的人士，免生爭議，因此被托為暫存，不清楚法律才會漏報，請求法院撤銷裁罰。

監察院表示，縱使借名帳戶是短暫存放、財產也不是他的，卻未在財產申報表上面說明，遲至訴訟中才辯解，蘇已是有多年任職議員、立委經驗的人了，辦理過14次財產申報，對公務人員應正確申報財產有深切理解，主張不諳法律並不合理，開罰400萬無違誤。

北高行認為，蘇處理金流的方式顯得多餘，有違一般事務處理的方式，其主張有多處疑點，也無證據證明賽鴿協會暫存資金在帳戶內；且蘇擔任中央及地方民意代表多年，已有多次辦理公職人員財產申報的經驗，尚非初次申報，2016年蘇寄送給監察院的財產申報通知單內也附有漏報借名開戶存款會遭到裁罰的說明，蘇主張不知法令，無法採信，駁回蘇的訴求。

ET快訊
快訊／颱風雨勢大！　高雄男「連人帶車」落海
年收多少才算「小康」？　鄉民公認數字揭殘酷現實
超商浩克曾想「私下撤告員警」　1關鍵持續偵辦
甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」變醜！　強度有望再達巔峰
快訊／超商浩克遭警送辦！
李玟遺物找不回！　家人衝Bruce豪宅爆衝突
55歲國寶級音樂人　肺腺癌末驟逝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

苦命妻獨撐養家！外遇尪在公公訃文將「小三列孝媳」...她不忍反擊了

超商浩克深夜道歉！曾想「私下撤告員警傷害」　一關鍵檢持續偵辦

超商浩克尿檢「大麻陽性反應」！IG神秘數字早露端倪　遭警送辦

排班糾紛！砂石車駕駛無線電互譙　3煞拿球棒狂砸擋風玻璃

蘇震清漏報1.2億財產挨罰400萬　14年經驗卻喊冤...法院打臉了

股市聞人徐健航遭詐團冒名　他入群痛失95萬...帶假鈔釣出車手

杜蘇芮颱風掃過屏東...預警性撤離323人　收容安置110人

12人揪團「桃園最難」唐穗山縱走...男失聯2天　今擴大範圍搜救中

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

苦命妻獨撐養家！外遇尪在公公訃文將「小三列孝媳」...她不忍反擊了

超商浩克深夜道歉！曾想「私下撤告員警傷害」　一關鍵檢持續偵辦

超商浩克尿檢「大麻陽性反應」！IG神秘數字早露端倪　遭警送辦

排班糾紛！砂石車駕駛無線電互譙　3煞拿球棒狂砸擋風玻璃

蘇震清漏報1.2億財產挨罰400萬　14年經驗卻喊冤...法院打臉了

股市聞人徐健航遭詐團冒名　他入群痛失95萬...帶假鈔釣出車手

杜蘇芮颱風掃過屏東...預警性撤離323人　收容安置110人

12人揪團「桃園最難」唐穗山縱走...男失聯2天　今擴大範圍搜救中

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

沙子宸1A初登板4局3K無失分　鄭宗哲連4場敲安

國安幕僚不見蔡英文人馬？　賴清德競辦：大家都是台灣隊

睽違七年！「情歌王子」理查瑪爾克斯中秋來台　北高兩地開唱

李珮琪強忍肩傷出擊　中華隊金恩盃擊退巴基斯坦奪第3勝

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

SYM三陽「新電動機車」專利曝光　採中油換電系統、雙槍避震設計

颱風來襲牡丹水庫洩洪　恆春警主動巡視疏散民眾

美眾院通過台灣國際團結法案　反制中國法律戰

雕博控保母虐嬰認「抽K」又刪文　陳沂畫3重點：愈想愈毛骨悚然

社會熱門新聞

彫博前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

全聯先生酒後射鐵棍刺穿麥拉倫　毀損官司結局曝

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

7歲柔道新手慘成肉砧枉死　無照教練判9年定讞

彫博怒轟！要保母公開監視器

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

新北地下傳「淒厲狗叫聲」　真相讓人傻眼

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

更多熱門

相關新聞

監院認定「確診者不能投票」違比例原則　中選會：尊重

監院認定「確診者不能投票」違比例原則　中選會：尊重

去年九合一大選，中選會依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，不開放確診民眾到場投票，引發違憲疑慮，監察院26日公布調查報告，認定未符合比例原則、剝奪人民投票權。對此，中選會回應，尊重監察院調查疫情期間確診者投票權之意見。

快訊／監院認定「確診者不能投票」違比例原則

快訊／監院認定「確診者不能投票」違比例原則

沒有柯粉、郭粉當選不了？　陳學聖喊話藍營小雞：少說話跑好基層

沒有柯粉、郭粉當選不了？　陳學聖喊話藍營小雞：少說話跑好基層

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

北流1.9億工程款未結案　監委賴振昌申請自動調查

北流1.9億工程款未結案　監委賴振昌申請自動調查

關鍵字：

蘇震清立委財產漏報監察院

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

鳳梨被爆有女友還射後不理！

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面