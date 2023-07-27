騎士20萬塞口袋！鈔票一路飛　好心路人撿回18萬...失主超感謝

▲失主李男衝進派出所報案，警方查證無誤後將現金發還。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區環中路、長生巷口，日前突然撒落大量千元鈔，2名熱心民眾見狀趕緊將鈔票撿起送到派出所報案，警方受理後清點數量，共有18萬元現金。過不久1名李姓男子慌忙聯繫警方，稱他在該路段遺失大筆現金，因把錢放口袋沒放好，鈔票才會一路飛，經警方調閱沿途監視器，查證李男所言屬實，將現金發還李男。

台中市第五警分局表示，四平派出所25日中午接獲報案，羅姓男子（29歲）、林姓男子（43歲）聲稱在環中路與長生巷口有人沿途掉落大量千元鈔，撿拾後立即拿到派出所報案。警方依規受理拾得物後，調閱路口監視器尋找失主。

隨後1名李姓男子（51歲）也衝進派出所，表示他騎機車要拿20萬元現金給廠商，但行經環中路時卻因現金放口袋沒放好，錢就從口袋掉出，一路撒在路邊，等到驚覺錢不見，回到現場卻發現錢都消失了，這才來向警方求助。

警方查詢李男機車行車軌跡，確認資訊相符，將18萬元現金發還給李，李男說，雖未全數找回，但已經很感激，非常感謝善心民眾拾金不昧，以及警方的協助。

警方呼籲，民眾若有提領大筆現金，請小心謹慎放在手提袋或是機車置物箱，避免掉落(遺失)，同時提醒民眾如有撿到拾得物，請盡快送到派出所，以免涉及侵占罪。