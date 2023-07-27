賴清德稱不滿民進黨皆「認知作戰」？　柯志恩諷：誰最會心知肚明

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨智庫執行長柯志恩26日在臉書揭露，民進黨總統參選人賴清德在非公開行程稱「蔡執政7年比馬好」、「不滿民進黨聲音都是認知作戰、假訊息造成，要民進黨加強正確論述…」等話語，她不禁諷刺，不知是否有人看不下去，這風聲走漏的速度可不輸中颱，她也強調，到底誰最會認知作戰，大家心知肚明。

柯志恩指出，當大家都在關注颱風動態的時，看到賴清德在非公開行程說出「蔡執政7年比馬好」、「不滿民進黨聲音都是認知作戰、假訊息造成，要民進黨加強正確論述…」等話語，她不禁大酸，不知是否有人看不下去，這風聲走漏的速度可不輸中颱啊！

對此，柯志恩表示，先不說賴清德本身曾是被總統蔡英文認知作戰的受害者，還親自認證如何被蔡英文的側翼網軍造謠打壓，沒想到這麽快就忘了？現在還回頭幫蔡英文講話，她也諷刺，「難道是掌握黨政機器後，才發現有網軍真香？到底誰最會認知作戰，大家心知肚明。」

柯志恩提到，蔡執政7年來，外交，邦交國斷9國，只剩13國；兩岸，說要維繫和平穩定的關係，現在卻兵凶戰危，台灣成為世界最危險的地方；內政，食安事件頻傳、長照悲歌、詐騙橫行、高物價、高房價，民生苦不堪言。她再舉出，經濟，產業也面臨五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）；勞工，勞保即將破產、青年低薪及高失業率，交通，道路設計問題無解，路權爭議不斷；教育，新課綱讓教師及學生壓力大，負擔不減反增；高教公共化停滯不前、高教人才快速流失。

柯志恩批評，保障人民食、衣、住、行、育、樂的需求樣樣不行，大內宣下的功夫卻沒少過，但賴賴清德卻要民進黨好好檢討的是「沒有把正確訊息告知人民」，她最後大諷，「看來賴清德下達加強對外論述的軍令，就是要側翼網軍好好加班啦！」