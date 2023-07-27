陸科學家突破水稻間生殖隔離　雜交後有望「增產15%以上」

▲大陸科學家突破水稻亞種間的生殖隔離。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者林郁婷／綜合報導

大陸成功破解水稻的生殖隔離之謎！中國農業科學院作物科學研究所和南京農業大學科研團隊合作，複製控制生殖隔離的關鍵基因並闡明分子機理，同時公開展示基因演化規律，以及在不同水稻種類之間的分佈。專家們預測，若秈稻和粳稻兩亞種間能育成「超級雜交稻」，就可比現有雜交水稻增產15%以上，

這份相關研究成果，已於26日發表在生命科學期刊《CELL》。近年大陸官方大陸整頓農耕地用地，主要耕地數量一再減少，今年2月大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》發布耕地問題調查顯示，10年後將面臨「耕地紅線」問題，也就是會低於18億畝的底線。因此如果雜交水稻能增產一成五，對大陸「糧食安全」將有效提升。

根據《澎湃新聞》報導，水稻分為秈稻和粳稻兩個亞種，南方多種植秈稻，北方多為粳稻，前者具有較好的耐熱性，同時能抗病抗蟲，後者則有較好的耐寒性與品質。

據了解，作物雜種優勢利用是提高糧食產量的重要途徑，上世紀七十年代以來，中國雜交水稻育種專家袁隆平利用秈稻亞種內的雜種優勢，研發雜交水稻並大幅生產，帶來第二次「綠色革命」。

專家們預測，若秈稻和粳稻兩亞種間能育成「超級雜交稻」，就可比現有雜交水稻增產15%以上，不過秈稻和粳稻間存在嚴重的生殖隔離，雜交種經常表現出雜種不育的現象，也是雜種優勢利用的最大阻礙。

此次研究首次從分子層面闡明水稻雜種不育的機理，成為領域中的一大突破。研究發現，透過分子標記輔助選擇規避花粉敗育問題，可推進水稻亞種間超強優勢利用和高產品種的培育，也能縮短育種時間與提高育種效率。

中國農科院院長吳孔明表示，「在理論上明確秈稻和粳稻亞種之間的生殖隔離的機理，對新一代秈稻粳稻雜交優勢的利用，包括利用秈稻粳稻雜交進行品質改良都有非常大的意義」。

中國科學院院士劉耀光也大讚此研究，「可以說秈粳雜種不育的障礙在若干年內就會得到解決，這是我的一個比較樂觀的看法，以後我們的雜交稻的產量會得到更進一步的提高」。