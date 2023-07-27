杜蘇芮搖擺影片曝　若「危險象限」掃到風雨強勁

▲從氣象局雷達回波圖可見杜蘇芮的「搖擺路徑」。



記者陳俊宏／台北報導

杜蘇芮颱風走得搖搖擺擺！氣象粉專今天（27日）早上提醒，颱風中心東北側的「危險象限」有相當強的對流雲系，西南部陸地若被這強對流掃到，就會出現強勁的風雨。

▼杜蘇芮走得很搖擺。（圖／NOAA）

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「觀氣象看天氣」臉書貼出周三晚到今早的雷達回波觀測影片說，嚴密監視杜蘇芮接下來的動態， 可清楚看出杜蘇芮在過去3小時擺脫呂宋島陸地干擾後，路徑略偏北移動。

「觀氣象看天氣」表示，也可看出颱風中心東北側的危險象限，有相當強的對流雲系，西南部陸地若被這強對流掃到，就會出現強勁的風雨；因前幾小時整體移動速度較慢，西南部起風的時間也會稍延後到中午、下午過後。

▼颱風東北側是「危險象限」。（圖／氣象局）

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則提到，杜蘇芮颱風過去這一天，在台灣南邊的巴士海峽上緩慢向西北移動，整個路徑可說是走得搖搖擺擺，最主要是受到呂宋島地形的干擾作用，導致颱風結構呈現不對稱的型態。

吳聖宇指出，颱風南側外圍的對流雲團發展得比颱風中心附近還要旺盛許多，導致颱風中心的運動受到很多不同方向的外力作用，所以看起來就像喝醉酒一樣，忽西忽北的搖擺前進，速度也快不起來；還好周圍大環境的太平洋高壓引導力量的方向還算是明確，因此整體預報的移動方向，仍是明確指向台灣海峽南部前進。

中央氣象局提醒，今起颱風影響最明顯，各地皆有短暫陣雨，並有大雨或豪雨發生的機率，除了東半部、恆春半島仍有短延時強降雨外，強降雨熱區也逐漸擴大到南部，尤其在花東及南部山區可能有大豪雨等級的降雨出現；此外，中部地區及北部山區停雨空檔也逐漸減少，不時有短暫陣雨，只有在北部平地雲量稍多。

▼杜蘇芮走得很搖擺。（圖／氣象局）