傭金喬不攏！10高雄猴深夜亂棒砸車「還雙機錄影」　車行慘變樂器行

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區今(26日)凌晨發生一起砸車案件，一家二手車行遭多名男子持球棒、球棍砸毀2部待售車輛。警方調查，一名李姓男子介紹朋友到車行買車，但因傭金問題，與洪姓車行員工談不攏而引發糾紛，警方下午逮捕洪姓主嫌，偵訊後將移送偵辦。

▲二手車行深夜遭一群陌生男子闖入，以球棒、球棍瘋狂砸車。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

這起事件發生在26日深夜2點多，仁武分局澄觀派出所獲報，鳳仁路上一間二手車行待售車輛遭人毀損，員警趕抵現場時，滋事群眾已經離開，事後警方抓到一名23歲洪姓男子，初步先將他列為主嫌。

▲多名男子分持球棒、球棍衝進車行。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

警方初步調查，起因為一名27歲李姓顧客介紹朋友到車行買車，不過因傭金喬不攏，而與26歲車行洪姓男員工發生嫌隙。砸車事件發生後，警方透過監視器，今日下午追查到其中一名涉案的23歲洪姓男子，並將他帶回釐清案情，他供稱與李男是朋友，但不承認是受李唆使。全案偵訊後，將依恐嚇、毀損、妨害秩序及社會秩序維護法等罪嫌送辦。

砸車影片事後仍在網路上流傳，影片中可見，至少有10名以上男子，分持球棒、球棍等工具衝進車行亂棒砸車，現場傳出陣陣敲打聲響，還有玻璃碎裂的聲音。

▲警方逮捕一名涉案人，將他帶回釐清案情。（圖／記者許宥孺翻攝）