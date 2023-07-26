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杜蘇芮來了！金門「全海岸線列管制區」限入　違者可罰25萬

▲▼杜蘇芮颱風來襲，金門防災第一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

▲因應杜蘇芮颱風來襲，金門將全島海岸線、山區等水域劃設為管制區，違規進入者最高可罰25萬。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，金門縣災害應變中心於今26日上午08時三級開設，由消防局進駐應變，下午3時一級開設後，並公告縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫，劃設為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

▲▼杜蘇芮颱風來襲，金門防災第一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼杜蘇芮颱風來襲，金門災害應變中心第一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼杜蘇芮颱風來襲，金門防災第一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

稍早由金門縣長陳福海率各局處主官至應變中心主持工作會報，聽取消防等26餘單位防災工作報告，同時與各鄉鎮長召開視訊會議。會中由氣象站及銘傳大學針對颱風情資進行預判分析，一致表示主要風力及雨量將集中於27日晚上至28日上午區間，預估將有9至10級以上強陣風，有致災風險。

金門縣府應變中心一級開設後，同時公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，將可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

秘書單位消防局指出，參考105年莫蘭蒂颱風全島樹倒造成大規模路阻經驗，連帶影響其他災害如水電、維生器材案家等搶救進度，為各單位預作防範之重點。優先搶通道路規劃由建設處主政，統合林務所及各鄉鎮公所救災人力車輛機具，並完成預佈，於災害發生時執行主要道路優先搶通。

▲▼杜蘇芮颱風來襲，金門防災第一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

大規模停電搶救對策，由台電預先規劃所需之人力車輛機具，依照電力優先恢復順序，執行復電維修作業。通訊部分整備搶救資源包含外包廠商，中斷對策以先路通後電通，而後通訊基地台、機房儘速搶修，必要時向臺灣請求支援。

觀光處偕同衛生局、建設處執行金門大橋防救災對策，請烈嶼分院加強醫護人力整備，及三大維生管線搶救支援規劃。此外國軍支援事項，包含責任區規劃調派兵力協助救災工作，金防部、後服中心24小時進駐聯絡官聯繫支援事宜。

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