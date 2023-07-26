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啦啦隊妹子「年薪50萬」很慘？內行一算驚曝：一場能賺1w+

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲被選為啦啦隊正式成員的話，年薪至少50萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣鋼鐵集團2022年加盟中華職棒，打造「台鋼雄鷹」隊，明年進軍中職一軍球季，近日則宣布要選拔「WING STARS」啦啦隊，一旦入選為正式成員，將獲得保障年薪至少50萬元的合約。話題在PTT掀起討論，有人認為「50萬太慘了吧！」因為換算月薪僅約4.2萬元，但也有網友點出關鍵，直呼「不錯了！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「啦啦隊保底年薪50萬？」貼出「WING STARS」選拔資訊，「入選的正式成員將獲得保障年薪至少50萬元（未含績效分紅、商業合作等）正式合約」，好奇會有很多女孩去參加選拔嗎？

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貼文一出，就有人忍不住驚呼，「50萬太慘了吧」、「能成功轉職的也很少，或只紅一陣子」、「一個月要保底幾場？」「50還算少吧？跳一場多累你去看YT人家拍攝的就知道，夏天熱到流湯、冬天冷到靠北，整場也休息沒多久。」

▲台鋼啦啦隊「Wing Stars」徵選開跑 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼啦啦隊「Wing Stars」徵選開跑。（圖／台鋼雄鷹提供）

不過，馬上有網友搖頭，「有紅的機會，這50萬誰看在眼裡」、「啦啦隊只是曝光機會，要看後續商業邀約」、「又不是一天9-10個小時的社畜，啦啦隊工時是算場的」、「都2023了，還有人不知道啦啦隊的業外收入很恐怖嗎」、「人家也不是一個月都上班上滿20幾天， 一堆人用社畜水準去看真的笑死。」

還有人指出，「在台灣表演藝術出身的，很多連養活自己都有問題，保底50萬還能有曝光，算還行」、「嫌50w少的，知道職棒主場一年才60場嗎？60場又要跟其他姐妹平分，有跳到30場已經是頂，等於一場能賺1w+欸」、「人家付你薪水，還培養你讓你有出名曝光機會，等同綜藝節目的固定通告來賓，還有球隊的名聲幫你宣傳。」

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