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iPhone 17將實現「無邊框」？外媒曝蘋果要求三星、LG著手開發

▲外媒曝iPhone 17 Pro將採用無邊框設計。（圖／MacRumors）

▲外媒曝iPhone 17 Pro將採用無邊框設計。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

據外媒The Elec報導，蘋果要求供應商為未來的iPhone機型開發「無邊框」OLED 顯示面板，並且結合螢幕下Face ID技術，目前估計會在2025年的iPhone 17 Pro機型中實現。

報導指出，蘋果要求三星和 LG Display 開發新的 OLED 顯示面板，打算在保持 iPhone 當前設計的同時實現無邊框，據報導，由於擔心光學失真和耐用性，蘋果不願意在 iPhone 的側面採用彎曲的顯示螢幕。

蘋果希望無邊框顯示器能夠促進改進薄膜封裝（TFE）和螢幕下鏡頭（UPC）技術，並增加天線等組件的空間，同時減少干擾。據報導，保留平面顯示器的設計可以實現這些改進，而目前曲面顯示器不可能實現這些變化。

總體而言，這表明蘋果目前計劃在 2025 年的 iPhone 17 Pro 上提供無邊框 OLED 顯示螢幕，有傳言指出，iPhone 17 Pro將成為首款採用螢幕下 Face ID 技術的設備，該技術位於前置鏡頭的孔形切口旁邊。

蘋果計劃隨著時間的推移減少 iPhone 的邊框，直到利用三星和 LG 的下一代 OLED 面板完全沒有邊框。今年的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 機型預計將擁有迄今為止智慧手機中最薄的邊框，僅為 1.55 毫米。

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