杜蘇芮挾豪雨！南橫等3公路預警封閉　中橫不排除擴大封路

▲中橫公路117.4k關原災害搶修路段持續有坍方落石情形。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

受杜蘇芮颱風影響，花東出現豪大雨，公路總局表示，台20線南橫公路梅山口至利稻路段、台8線中橫公路合歡派出所前至金馬隧道東口、台7線北橫公路巴陵至西村等3公路實施預警性封閉。另台8線120.6k~184.5k金馬隧道~太魯閣口今下午也不排除預警封路。

公路總局表示，目前將有3處公路將實施預警性封閉，包括台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~171K+500(梅山口至利稻路段)，已於今(26)日上午7時實施預警性封閉，預計28日下午17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500向陽至利稻路段，預計先於28日7時開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500合歡派出所前至金馬隧道東口，預計今(26)日下午13時實施預警性封閉，視風雨情形開放通行。桃園市復興區台7線47K+400至60K+866巴陵至西村，預計今(26)日下午18時實施預警性封閉，預計28日上午8時解除預警性封閉。

公路總局表示，第四區養護工程處太魯閣工務段考量後續山區雨勢增強，台8線沿線仍可能因降雨造成土石坍方、落石或路樹傾倒阻斷道路，為確保人車安全，將持續監看山區路段風雨狀況，必要時不排除於今(26)日下午針對台8線120.6k~184.5k（金馬隧道~太魯閣口）路段實施「預警性封閉道路」。

此外，公總也指出，依氣象局定量降水預報情資研判可能強降雨致災或實施管制路段，包含台8線(中橫公路太魯閣路段)、台9線(花蓮至南迴路段)、台9戊線、台11線(海岸公路)、台23線(東富公路)、台24線、台26線及台30線，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。