獨／蛋黃酥喊漲！烘焙業嘆「天價鴨蛋黃」　蛋商公會：部分盤商哄抬

▲國內雞蛋產銷恢復，已有兩波降價，但鴨蛋仍維持高價，中秋檔期蛋黃酥喊漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋佳節檔期將至，近期烘焙業開賣蛋黃酥，不少業者嘆鴨蛋黃價格飆漲，只能微調售價因應，而且越接近中秋，鴨蛋黃進價越高，有業者就說：「蛋荒不是結束了，為什麼鴨蛋還沒降價？」。屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉表示，雖然鴨蛋公告價仍維持高點，但價格穩定，可能有部分中盤蛋商刻意哄抬價格，提醒烘焙業者貨比三家。

近期蛋黃酥預購起跑，不少店家反映成本為由，提高售價。有烘焙業者就說，往年鴨蛋一箱200個售價約1250元，今年已經漲至1750元，而且越接近中秋還會越貴。還有業者說，以前鴨蛋黃單顆進貨成本約7至8元，今年幾乎快翻倍，已經喊到每顆14元，感嘆是「天價鴨蛋黃」。

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國內鴨蛋價格受蛋荒影響，從今年3月10日調漲3元，來到每台斤48元的歷史新高，至今仍維持高點。反觀雞蛋價格則在端午節前連續兩波降幅，產地價和批發價均下跌5元，目前產地價40.5元、批發價50元。

許源吉表示，國內雞蛋價格因為有進口蛋救援，加上正值雞蛋消費淡季，價格因而下修；但鴨蛋本來就是季節性產品，用量穩定，價格不易波動，之前漲價是因為國際飼料價上漲與禽流感影響，目前飼料價格降幅不如先前的漲幅，飼料成本仍高，鴨農飼養意願不高，現在又有節慶需求，短時間鴨蛋價格還是會維持高檔。

許源吉進一步指出，目前鴨蛋產地和批發價每斤都是48元，加工和烘焙業者購買時，通常是產地價加個1元左右，預估每顆鴨蛋單價落在8元左右，如果有業者進價過高，可能是遭中盤蛋商刻意哄抬，建議業者貨比三家，或電洽屏東蛋商公會洽詢販售通路。

一名北部蛋商也指出，多年來鴨蛋價格均維持穩定狀態，受年初蛋荒衝擊，讓部分盤商找到趁機調漲的藉口，中秋節肯定還會有一波漲幅，但價差還是被蛋商賺走，鴨蛋農並不會因此增加營收。他認為，依目前公告鴨蛋價格，別說鴨蛋黃，就是一整顆鴨蛋進價也不用10元，如果有業者買到高價鴨蛋或鴨蛋黃，就要小心被刻意哄抬。