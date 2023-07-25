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泰國新總理難產　國會議長宣布延後第3次選舉

▲▼泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

▲泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透） 

文／中央社

泰國國會反對前進黨黨魁皮塔被二度提名為總理候選人，監察員認為有違憲之虞送交憲法法庭裁決。國會議長今天表示由於案子已送到憲法法庭，原定27日舉行的第3次總理選舉延後舉行。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔因此在13日的國會總理選舉中失利，未能達到所需票數，在19日的第2次選舉中則因為有眾議員主張根據議事規則41條，議案被否決後，同一個會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，經過一天的辯論，半數的參眾議員投票反對皮塔被二次提名。

有學者和多名前進黨眾議員向監察員辦公室陳情，總理的選舉應該根據憲法159和272條，而不適用議事規則，因此國會19日的投票違反憲法賦予的權利。

監察員辦公室昨天表示，監察員們開會後認為國會拒絕皮塔被二次提名有違憲之虞，因此將此案送憲法法庭裁決，並建議憲法法庭應該暫停預定在27日進行的國會第三次總理投票。

國會議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）今天表示，既然案子已經送到憲法法庭，他宣布延後27日的總理選舉。

皮塔連續兩次總理選舉失利，前進黨21日表示願意把組閣機會讓給盟黨為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選。

為泰黨主席春楠（Chonlnan Srikaew）及黨內高層幹部22和23日在總部分別會見有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）、36席的團結建國黨（United Thai Nation）、40席的公民力量黨（Palang Pracharath）、10席的泰國家發展黨（Chartthaipattana）以及2席的勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla）的高層，希望尋求更多政黨支持。

泰自豪黨和泰國家發展黨在2019年的大選後加入了由公民力量黨領軍的執政陣營，公民力量黨由親軍方人士和退役軍人組成，團結建國黨則是為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這些政黨親軍方色彩濃厚，且這些黨都表態只要前進黨在聯盟內，就不會加入聯盟。

8黨聯盟預定今天下午開會，春楠表示會把和非聯盟政黨會面的內容帶到會議中報告並討論下一步的發展，但為泰黨今天早上突然宣布下午的會議取消，前進黨秘書長猜塔瓦（Chaitawat Tulathon）表示相信為泰黨需要更多時間思考聯盟的下一步。

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