雜糧基金會前執行長涉虛報公帑　黃國昌疑：陳建仁要繼續包庇嗎？

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

前立委黃國昌日前踢爆，台灣雜糧發展基金會前董事長林源泉和前執行長陳錦倫虛報公帳，並用補助計畫名義豢養特定政治人物樁腳，再交出充滿造假報告充數。黃國昌25日在臉書發文表示，除了追究刑事責任之外，陳錦倫目前還穩坐行政院中辦副執行長位子，痛批「非常離譜！請問行政院長陳建仁，真的還要繼續包庇下去嗎？」

黃國昌昨日在臉書發文說明，三週前他在直播中揭露，雜糧基金會前董事長林源泉和前執行長陳錦倫終日濫花公帑送禮、飲酒作樂，甚至連回家的高鐵票費都以「出差」名義虛報；此外，他們還用補助計畫名義豢養特定政治人物樁腳，再交出造假與P圖的劣質報告充數。

黃國昌指出，當時雜糧基金會的回應是，「補助計畫經審查委員審查通過後，再提董事監察人會決議通過才可執行，無任何造假可能」。但他認為，雜糧基金會回應擺明在硬拗說謊，由於罪證確鑿，根本不可能就這樣混過去，而在社會強烈的質疑下，林源泉被迫在董事會上宣布辭職。

黃國昌透露，雜糧基金會上週終於改口承認，「計畫案有多項結案報告內容，與計畫書中工作實施要點及預期效益不符」，但荒謬的是，雜糧基金會的處理方式，竟不是將林源泉、陳錦倫移送法辦，而是讓他們趕快有重新補正、斷尾求生的機會。他說，該單位25日終於承認「確有疏失不當，願將計畫之全數款項返還」，汙走的錢當然該還，但並非東窗事發後，趕快繳回犯罪所得就可以沒事。

黃國昌表示，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會已向北檢告發此案，請求檢察官依法追究刑事責任。不過，除了追究刑事責任之外，在雜糧基金會執行長任內虛報公帑的陳錦倫，目前還穩坐行政院中辦副執行長位子，痛批「非常離譜！請問陳建仁真的還要繼續包庇下去嗎？」