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社會 社會焦點 保障人權

公公過世「丈夫升格小三列孝媳」　正宮見訃聞心碎

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）與丈夫阿興（化名）因故自2002年起分隔兩地居住，丈夫卻趁機外遇施姓女子，甚至大搞失蹤，丟下她一個人扶養兩名子女，2015年間公公過世，丈夫辦理奠儀時竟將施女列入訃聞的孝媳欄位，讓她大受打擊，因此決定向南投地院訴請離婚，並在日前獲得法官裁准。

▲▼葬禮、喪禮、出殯。（示意圖／CFP）

▲阿興在父親過世時，將小三列為「孝媳」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和阿興婚後育有兩名子女（現在皆已成年），起初夫妻倆相處狀況尚可，2002年間她回到彰化娘家居住，丈夫則在雲林斗六租屋，沒想到2006年間丈夫外遇施女並決定拋棄家庭，她經過多方尋找，甚至報案請求查尋失蹤人口，丈夫都不予理會，不得已只好獨自負擔起扶養孩子們的經濟重擔。

但讓小鳳沒有想到的是，2016年間公公過世的時候，丈夫辦理奠儀竟然在訃聞上將施女列為孝媳，顯然兩人已經以夫妻關係自居，而且丈夫自2017年起就未再返家，也不與子女交流，如今音訊全無，連是生是死都不知道，她認為丈夫的行為屬於惡意遺棄家庭，雙方情感也早已消失，因此決定向南投地院訴請離婚。

兩人的女兒出庭證稱，父親長期沒有穩定工作，流連在八大行業，小時候她和弟弟是祖父母照顧長大的，母親負責賺錢養家，父親雖然偶爾會回來探望，但從未拿錢回家，最後一次見到父親是在她結婚前，大約7、8年前，之後就沒再見過，「父母關係太不對等了，他們的價值觀有很大的落差。」

而阿興經過法院兩度合法通知，皆未到庭，也沒有提出任何書狀答辯。南投地院法官認為，小鳳的主張與提出的證據、法院查證結果相符合，自堪信為真，加上夫妻倆均不願意繼續維持婚姻生活，可見雙方確實有難以維持婚姻的重大事由存在，最終裁定准許她的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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