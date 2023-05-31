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社會 社會焦點 保障人權

鞋子被偷3次　她調監視器驚見「高跟鞋黑絲男」

記者黃翊婷／綜合報導

23歲吳姓男子多次男扮女裝竊取高姓女鄰居的鞋子，2022年12月1日凌晨1時許更是穿上黑色絲襪、黑色高跟鞋，並裸露生殖器前往高女的住處翻動鞋櫃。南投地院法官審理後，依竊盜罪、公然猥褻罪各別判處吳男拘役40日，合併應執行拘役70日，得易科罰金7萬元。

▲吳姓男子屢次到鄰居門前偷鞋滿足特殊癖好，鄰居女子崩潰報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吳男會在半夜穿著女裝跑去鄰居家偷鞋、自慰。（資料照／記者高堂堯翻攝）

判決書中提到，吳男2022年11月21日深夜11時35分偷偷前往高女住處，並翻動放在門口的鞋櫃，偷走一雙休閒鞋和一雙高跟鞋，接著便離開現場，大約過了2個小時，他又將鞋子放回原處。

事實上，這並不是吳男第一次偷走高女的鞋子，去年初他就曾穿著藍色短裙、黑色絲襪跑去高女家，一邊行竊一邊自慰，再把沾上精液的兩雙鞋子偷走並隨手丟棄。高女事後調閱監視器畫面，想看看網路購物的包裹是否已經送達，沒想到卻看見吳男再次跑來偷鞋。

更誇張的是，事隔1個月之後，吳男又在半夜穿著白色上衣、紅色背心、黑色絲襪、黑色高跟鞋跑來高女家，裸露著生殖器翻動鞋櫃，但這次他沒有偷走任何東西。高女忍無可忍，決定報警並提告。

南投地院法官認為，吳男曾因竊盜及侵占案件被判刑確定，又為了一己私慾竊取高女的鞋子，並在公共場所裸露生殖器，妨害社會善良風俗，考量到他犯後坦承犯行，態度尚可，竊取物品也已經還給當事人，但並未達成和解或取得諒解，因此依竊盜罪、公然猥褻罪各判處拘役40日，合併應執行拘役70日，得易科罰金7萬元，全案仍可上訴。

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