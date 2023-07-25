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大陸 大陸焦點 特派現場

游泳一半脫褲拉水裡！後方衰男蛙式「糞泳向前」屎水吞下肚

記者柯振中／綜合報導

廣東廣州一處健身房日前發生噁心的事件，有會員游泳時大便在泳池裡，且大便在水上漂浮時，後面還有其他人正在游蛙式、朝著大便靠近，驚悚畫面引起許多討論，也讓大陸網友罵翻了。

綜合陸媒報導，事件發生前，這名男子正在泳池裡面游蛙式，沒想到動作到一半，雙手突然放在泳褲上、把褲子拉了下來，接著又若無其事繼續向前游。

不過，等到男子再向前游了一小段距離，水面上突然有一段長條狀的咖啡色物體開始漂浮，原來男子脫下泳褲以後，直接在水道裡面大便，舉動相當噁心。令人更生氣的是，男子大便時，後方還有其他泳客正在游泳，同樣一邊游蛙式、一邊大口換氣，這樣一來等於不斷接觸屎水，光是想到就令人作嘔。

▼男子游泳一半脫褲子大便，後方泳客吞下屎水。（圖／翻攝微博）

▲▼男子游泳一半脫褲子大便，後方泳客吞下屎水。（圖／翻攝微博）

救生員接獲通知以後，立即要求所有泳客上岸，同時向工作人員告知這件事。後來健身房工作人員報警，找到了這名偷大便的泳客，對方到案則供稱「當時沒忍住」。

為了一坨大便，健身房放掉了整個泳池的水，大便客也因此賠了8,000元（約新台幣3萬5,125元），還被永久取消了會員資格，實在得不償失。

貼文引發熱烈討論，不少大陸網友笑得調侃，「這咋還玩道具賽呢」、「後面那位還在糞泳前進」、「我覺得後面那哥兒們也必須索賠，估計都吞進肚子了」、「今天剛游泳了！X，這是什麼人」、「我終於理解什麼是口糞傳播了。」

此外，也有人出言痛罵，「一個人禍，禍害一池水」、「泳池裡的人不該賠償嗎」、「多缺的！你憋不住也不能這樣啊」、「這種人應該被所有游泳池加入黑名單」、「這也是人能做出來的事情嗎？罰款太少！」

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