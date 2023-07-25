LIVE／杜蘇芮逼近「三地區颱風假達標」　氣象局最新說明

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氣象局已針對杜蘇芮颱風發布陸警，屏東、恆春半島列首波警戒範圍，目前仍維持中度颱風上限，最快今（25）傍晚到明天有機會轉強颱。最新風雨預報，恆春半島、蘭嶼綠島、金門陣風明天可達9到10級，達停班停課標準，不過仍以各地方政府發布為準。有關颱風最新動態，氣象局有直播說明。



杜蘇芮颱風暴風圈擴大300公里，仍維持中度颱風上限，有機會升級強颱，朝西北西往呂宋島北方海面接近，暴風圈明天上午將影響台灣南端陸地，恆春半島和屏東列首波陸警警戒範圍，隨著颱風逐漸靠近，警戒區將慢慢擴大到台東、高雄或台南。



氣象局今下午4點發布最新風雨預報，恆春半島26日上午6時到中午12時陣風為9-10級；蘭嶼綠島今天25日晚間18時到明天(26日)凌晨0時，陣風可達9到10級，26日0時至26日12時平均風力7-8級、陣風10-11級。另金門26日6時至26日12時陣風可達9-10級。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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▲▼氣象局針對杜蘇芮颱風發布陸上警報，下午16:15最新位置及預測出爐。（圖／氣象局）