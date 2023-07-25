詐領助理費331萬　前苗栗縣議員謝芳紋與男友判2年

▲苗栗縣議會前議員謝芳紋、男友卓蘭鎮公所前機要秘書徐士凡詐領議員助理費案，一審判決出爐。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣前縣議員謝芳紋詐領助理費案，苗栗地方法院今(25日)一審判決，謝芳紋有期徒刑2年，緩刑5年，支付公庫台幣50萬元，褫奪公權5年；謝的男友前卓蘭鎮公所機要秘書徐士凡有期徒刑2年，褫奪公權4年。

判決書指出，謝芳紋擔任苗栗縣議會第17屆、18屆縣議員期間（民國99年3月1日起至107年12月25日），與協助統籌議員服務處人事費用支出之男友徐士凡，利用廖姓、何姓人頭，製作不實聘書，冒領公費助理費，共詐得公費助理費331萬餘元。

謝芳紋、徐士凡又為支應其他私聘助理之費用，明知僅以每月1萬至2萬8,000元不等之較低薪資，聘用陳怡靜、黃怡靜、葉桂榮、彭錦來、呂仁傑擔任助理，浮報以每月2萬元或4萬元之薪資聘任公費助理，致議會行政人員陷於錯誤，將不實之薪資內容登載於公費助理薪資撥付清冊等文書，並撥款後以為支付。

苗栗地院表示，謝、徐於偵查中均自白犯行，謝芳紋並已繳回其虛報助理詐得之全部犯罪所得165萬餘元（依法以謝、徐2人平均分擔1/2計算），得減輕其刑；徐士凡僅繳回部分犯罪所得，雖不符減輕規定，但徐士凡不具縣議員身分而與謝芳紋共犯犯行，可罰性相對較輕，得依法減輕其刑。

同案廖姓人頭助理有期徒刑1年9個月，緩刑3年，支付公庫4萬元，褫奪公權2年；何姓人頭助理有期徒刑1年10月，緩刑3年，支付公庫8萬元，褫奪公權2年；另有5人配合登載不實，依偽造文書罪，各判處3個月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年，全案還可以上訴。