杜蘇芮轉強颱ing！彭啟明「示警1件事」：強度維持相當好

▲彭啟明要大家注意雨勢，直呼「很久沒下這麼有規模的雨量」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

杜蘇芮颱風即將升級強颱，今（25）日下午2時半已發布陸上警報，屏東、恆春半島列首波警戒範圍。天氣風險公司總經理彭啟明在粉專發文示警「真的要注意雨勢！」並直呼很久沒下這麼有規模的雨量，提醒南部民眾戒備風雨。

彭啟明稍早在粉專《氣象達人彭啟明》PO出總雨量預測圖提醒，「真的要注意雨勢，很久沒下這麼有規模的雨量！風雨哪裡強弱，可看雨量累積數值研判。要注意南部的風雨，因為颱風未經山脈阻擋破壞，強度維持的會相當好，真的要提高警覺，戒備準備」。

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▲彭啟明PO出總雨量預測圖，要南部民眾戒備。（圖／氣象局）

根據氣象局最新資料顯示，杜蘇芮颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，陸上警戒區範圍擴大，除對屏東、恆春半島將構成威脅外，台東也納入警戒範圍。

今（25）晚至明（26）日巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，氣象局提醒避免前往海邊活動。

▲氣象局持續針對杜蘇芮發布陸上警報， 下午17:30最新位置及警戒範圍出爐。（圖／氣象局）

此外，今晚至明日蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，新竹以北地區及馬祖亦有較強陣風。