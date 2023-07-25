信義鄉山區...雨量恐飆700毫米　南投災害應變中心二級開設

▲因應杜蘇芮颱風，南投災害應變中心二級開設。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象局已於今(25日)下午2時30分，發布杜蘇芮颱風陸上颱風警報，南投縣政府雖宣布明天照常上班上課，但已於下午3時30分將颱風災害應變中心提升為二級開設，縣長許淑華要求各單位做好防颱措施，確保縣民生命財產安全。

日月潭氣象站根據最新氣象情資，預估明天中午前南投縣平均風力3至4級、陣風5至6級，颱風期間總雨量平地小於80毫米，山區200至400毫米，但信義鄉靠近高雄山區部份累積雨量可能達400至700毫米；高山區已觀測到8級陣風，預估隨颱風接近將可達10級以上強陣風，靠近花蓮側的風雨均較大，籲請民眾特別注意請留意。

▲▼南投信義鄉近高雄山區、靠近花蓮側明料將有較大雨勢。（圖／日月潭氣象站提供）

南投縣災害應變中心提升為二級開設後，縣府消防局緊急應變作業小組及各單位，皆已進駐消防局4樓災害應變中心；許淑華第一時間由副縣長王瑞德陪同到場主持會議，聽取目前颱風動態及各單位應對簡報，表示目前颱風暫時不會影響南投，但縣府會隨時做好準備，備好抽水車、沙包等，同時與各鄉鎮市公所架設視訊設備，災害發生時第一時間討論應對措施。

▲▼因應杜蘇芮颱風，南投災害應變中心二級開設。（圖／南投縣政府提供）

許淑華提醒，雖然近年颱風未登陸南投縣，但大家仍應提高警覺，備好手電筒、水、救助包等，做好防颱準備，若有疑問，可上縣府消防局網站查詢。

消防局長林聰吉指出，縣府針對杜蘇芮颱風海上警報，於昨日下午5時成立杜蘇芮颱風災害應變中心三級開設，24小時監控颱風動態，進行防颱作業，並在陸上颱風警報發布後，提升為二級開設，消防局、警察局、衛生局、工務處、建設處、農業處、後備指揮部等單位皆派員進駐，成立緊急應變作業小組；目前南投縣未被列為警戒區，若南投縣被列為警戒區，災害應變中心將升級為一級開設，各單位將全員進駐，展開防救事宜。