陸一家3口參觀清北名校花8千元　門票價格比環球影城貴

▲大陸黃牛層出不窮，一家3口參觀清北兩校要價8500元，比環球影城門票還貴。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸黃牛層出不窮，看準家長望子成龍的名校夢，對一家3口參觀清華北大等名校喊價2000元人民幣（約8500元新台幣），價格甚至貴過故宮及環球影城，對此，有學者認為，大學不該有圍牆（限制民眾參觀）。

暑假除了各大旅遊景點一票難求，免費開放遊客參觀的清華北大因名額限制也被「黃牛」盯上。有黃牛在網上報價一個名額300元（約1200元新台幣）可進清華或北大參觀，就連部分黃牛手中的預約名額被購買一空。

據《北京商報》報導，張恆的兒子來北京的一個願望就是看看大陸最好的學校，也希望給孩子樹立未來目標。張恒一家3口來北京旅遊的計畫，清北校園遊是重點景點。張恒無奈地說，故宮雖然火爆，但還有一日遊「江湖救急」，環球影城人多，但早起還能衝，清北就不一樣了，只能靠自己搶。

在連續三天搶預約受挫後，靠自己搶不到票的張恒起了找黃牛的心思，在多個平台搜尋後，張恒還真的找到號稱能幫忙預約進校參觀的「黃牛」。張恒說，幾個自稱有辦法能幫忙預約進校參訪的人，他們的報價都是300多元（約1200元新台幣），如果兩間學校都去加上一家3口，光進學校的花費就快2000元（約8500元新台幣）。

報導指出，「名校黃牛」亂象不止存在於清北兩所名校，在某電商平台以「名校參觀」等字眼為關鍵詞搜索，廈門大學、復旦大學、中國人民大學等多所學校的有償預約均赫然在列。

北京卓緯律師事務所合伙人孫志峰表示，治理「名校黃牛」亂象可能存在一定難度。部分黃牛內外勾結、利用網路匿名倒賣票證、參與人數眾多且分布較為分散，不僅根治難度較大，而且調查取證難度較大，處理起來也可能基於未形成較大規模，未達到處罰標準，而無法形成有效打擊。