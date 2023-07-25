點名羅智強「在舒適選區搞把戲」　金溥聰嘆：我看不起

▲侯友宜競辦執行長金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今（25日）接受專訪，對於國民黨立委參選人羅智強喊出「政黨輪替大聯盟」的構想，他嘆「people change，就不用談了」。這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的。任何的談判，不能先將底牌打出去，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，若是在艱困選區，他的同理心會比較高一點。

金溥聰今接受廣播節目專訪，談到全代會後的侯友宜及國民黨的變化，目前他需要將侯的民調拉高，並凸顯侯友宜的個人形象，他能理解先前民調不振時小雞們的焦慮，畢竟艱困選區的仗特別難打，但若有人在相對舒適的選區還有人「想些有的沒的，他不能接受」。

話鋒一轉，金溥聰直批羅智強日前提出的「政黨輪替大聯盟」，不解羅智強怎麼會提出再做一次民調？何況羅還是在深藍選區參選，這樣的言行是打擊黨內士氣和軍心，金嘆氣直言「我不能接受」。

對於羅智強的批評，主持人問金溥聰「你不是曾與他（羅智強）共事過？」金回答「People Change」、「你在最安全的地方搞這種把戲，我看不起，真的不要把我給…」蘭萱再問「惹毛了？」金則揮揮手示意不再多談。

