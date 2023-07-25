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明起3生肖迎財神！橫財一波接一波　屬牛「貴人來了」

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲3生肖者明起開始轉運，生活中會出現大大小小的喜事。（示意圖／資料照）

記者陳致平／台北報導

七月步入尾聲，24節氣當中最炎熱的「大暑」剛過，這一天剛好也是一年一度的「天貺節」，在當日求財、求壽、補運、補財庫，都特別靈驗，除此之外，3生肖的民眾也會從明天開始迎來好財運。

知名命理網站《搜狐網》整理了屬牛、屬蛇和屬兔者從明起開始迎財神、接橫財，在生活中出現一些喜事，過起日子順風順水。

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生肖牛

屬牛的人生性憨厚，為人本分，到處都是朋友，屬牛者運氣卻不入想像中那麼好。然而，明天開始財運逆襲，橫財一波接一波，出門都會幸運遇見貴人，走意外之財大運，無論做什麼都非常地順利。

生肖蛇

生肖屬蛇的人，向來精大細算，為人老實，即使吃虧也一笑而過。明天起，過往的好人緣將會派上用場，出現橫財不斷的際遇。單身屬蛇者桃花朵朵開，有望喜結良緣，已婚的夫妻恩恩愛愛，事業順風順水，財源廣進。

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲屬兔者上半年過得不太順利，但下半年收穫甚豐。（示意圖／記者許宥孺攝）

生肖兔

屬兔的朋友明天開始鴻運當頭，過著被財神點名的日子，有望中大獎發橫財、鹹魚大翻身，今後是財源廣進，收穫果食的一年。雖然過去一直過得不太順利，但下半年肯定會一事順而百事順、收穫多多。

※民俗說法僅供參考。

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