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苗栗23歲男吞11顆3號電池...驚人畫面曝　醫花1hr胃鏡取出

▲▼經腹部X光檢查，確認電池皆在胃中(紅圈處)。（圖／大千醫院提供）

▲經腹部X光檢查，確認電池皆在胃中(紅圈處)。（圖／大千醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣一位23歲的李姓男子，因為不明原因吞入11顆3號電池，半夜被緊急送至大千醫院急診，經腹部X光確認所有的電池全都留在胃裡，透過胃鏡檢查發現，胃中還混合著不少食物，因此醫師耗費約1小時，小心地一一取出，才順利結束這場「電池鬧劇」。

大千醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，誤食異物大多發生在孩童身上，可能因為好奇或玩耍而不慎吞入，而成人通常是因精神疾病、酒精中毒，或為了其他原因而故意誤食。此次個案誤食電池的原因雖不清楚，但其實是非常危險的事情，因為使用胃鏡取電池的過程，會有吸入性肺炎、食道或腸胃穿孔破裂等風險，同時咽喉會有疼痛感。雖然最後順利將電池取出，免除了開腹手術，但該名病患也深刻體驗11次的胃鏡取物的痛苦，直說下次再也不敢了。

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林德福指出，有些誤食的異物會有食道破裂的風險，例如：尖銳物品、磁鐵、裝藥物的鋁箔、魚骨或雞骨。如果誤食魚骨或雞骨，可先尋求耳鼻喉科醫師確認是否卡在口咽部；若已吞入食道，則需由腸胃科醫師藉由胃鏡檢查來取出異物，同時在做胃鏡前，可先以X光檢查確認異物的位置，並評估是否有食道破裂的風險。有時部分異物無法透過X光片確認，如果持續有食道的症狀(如：吞嚥疼痛或咽喉異物感)，就需要胃鏡來評估。

林德福也表示，並非所有的異物誤食都需要做緊急胃鏡。因為一旦異物由食道跑到胃，且是小於2公分以下的物品，大部分會在4-6天自行排出。但如果因誤食而導致食道阻塞、無法吞口水，或是誤吞鈕扣型電池、尖銳且長的異物等，有食道穿孔疑慮時，就需要緊急胃鏡處理。

除了誤食異物之外，林德福醫師也提醒，年紀較小的小孩及牙口不好的長輩因咀嚼能力差、或本身食道有狹窄問題的病人，都容易發生食物卡在食道的狀況，也是需要多加留意。

▲▼醫師耗費1小時的時間，終於順利將11顆電池取出（圖／大千醫院提供）

▲醫師耗費1小時的時間，終於順利將11顆電池取出（圖／大千醫院提供）

▲▼大千醫院林德福醫師提醒，誤食異物可能造成食道破裂的風險，一定要小心留意。（圖／大千醫院提供）

▲大千醫院林德福醫師提醒，誤食異物可能造成食道破裂的風險，一定要小心留意。（圖／大千醫院提供）

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