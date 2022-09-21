5歲童腹痛不止　竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

▲馮啟彥主任表示，像張小弟弟年紀小、囊腫卻如此大的情形，實屬罕見。（圖／大千醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一位5歲的張小弟弟凌晨突然肚子疼痛、哭鬧不休，家人緊急送至急診，經超音波及電腦斷層檢查後，發現其下腹部有一巨大囊腫，同時出現腹膜炎跡象，因此緊急接受手術治療。手術後證實該囊腫為罕見的巨大腸系膜囊腫合併扭結、壞死狀況，腹內也出現膿狀的腹水，呈現嚴重的腹膜炎。

大千醫院外科部主任暨小兒外科醫師馮啟彥表示，腸系膜囊腫大多是因先天性畸形或異位的淋巴管組織發展而成，少部分為腹部外傷、淋巴管炎性梗阻或侷限性淋巴結退化而造成。腸系膜囊腫會隨著時間慢慢變大，多數是在成年時才偶爾出現症狀被發現，因此像張小弟弟年紀小，囊腫卻如此巨大的案例實屬罕見。

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馮啟彥主任推測，可能初期在張小弟弟腹中的囊腫還沒有這麼大，但因發生囊腫扭結，導致血流無法順利流出，不停地充血下造成囊腫快速增大、壓迫腹部。

由於腸系膜囊腫生長緩慢，初期不會有明顯症狀，通常是當囊腫增大到一定程度，造成囊內出血或感染時，才會出現腹脹、腹痛及嘔吐等症狀，若沒有及時就醫治療，可能導致囊腫感染出血、腸扭轉，甚至引起急性腹膜炎而危害生命，因此千萬不可輕忽。

馮啟彥主任提醒，年紀小的孩童生病時的臨床症狀，不如大人表現的明確，多數以哭鬧不休來表達，因此照顧者需多加留意，才能及時為孩子找出病痛原因。

▲經斷層掃描發現，張小弟弟的腹中有一巨大囊腫(紅圈處)。（圖／大千醫院提供）

▲透過腹腔鏡微創手術，張小弟弟順利恢復健康。（圖／大千醫院提供）