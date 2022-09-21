　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5歲童腹痛不止　竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

▲▼馮啟彥主任表示，像張小弟弟年紀小、囊腫卻如此大的情形，實屬罕見。。（圖／大千醫院提供）

▲馮啟彥主任表示，像張小弟弟年紀小、囊腫卻如此大的情形，實屬罕見。（圖／大千醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一位5歲的張小弟弟凌晨突然肚子疼痛、哭鬧不休，家人緊急送至急診，經超音波及電腦斷層檢查後，發現其下腹部有一巨大囊腫，同時出現腹膜炎跡象，因此緊急接受手術治療。手術後證實該囊腫為罕見的巨大腸系膜囊腫合併扭結、壞死狀況，腹內也出現膿狀的腹水，呈現嚴重的腹膜炎。

大千醫院外科部主任暨小兒外科醫師馮啟彥表示，腸系膜囊腫大多是因先天性畸形或異位的淋巴管組織發展而成，少部分為腹部外傷、淋巴管炎性梗阻或侷限性淋巴結退化而造成。腸系膜囊腫會隨著時間慢慢變大，多數是在成年時才偶爾出現症狀被發現，因此像張小弟弟年紀小，囊腫卻如此巨大的案例實屬罕見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮啟彥主任推測，可能初期在張小弟弟腹中的囊腫還沒有這麼大，但因發生囊腫扭結，導致血流無法順利流出，不停地充血下造成囊腫快速增大、壓迫腹部。

由於腸系膜囊腫生長緩慢，初期不會有明顯症狀，通常是當囊腫增大到一定程度，造成囊內出血或感染時，才會出現腹脹、腹痛及嘔吐等症狀，若沒有及時就醫治療，可能導致囊腫感染出血、腸扭轉，甚至引起急性腹膜炎而危害生命，因此千萬不可輕忽。

馮啟彥主任提醒，年紀小的孩童生病時的臨床症狀，不如大人表現的明確，多數以哭鬧不休來表達，因此照顧者需多加留意，才能及時為孩子找出病痛原因。

▲▼馮啟彥主任表示，像張小弟弟年紀小、囊腫卻如此大的情形，實屬罕見。。（圖／大千醫院提供）

▲經斷層掃描發現，張小弟弟的腹中有一巨大囊腫(紅圈處)。（圖／大千醫院提供）

▲▼馮啟彥主任表示，像張小弟弟年紀小、囊腫卻如此大的情形，實屬罕見。。（圖／大千醫院提供）

▲透過腹腔鏡微創手術，張小弟弟順利恢復健康。（圖／大千醫院提供）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
韓玉女歌手出車禍！整台車翻覆、玻璃全碎　緊急送醫
牛排店女服務生第1天上班　遭同事抱進廁所性侵
高虹安中華大學演講喊卡？　學生會長說話了
快訊／特斯拉高速撞！　騎士慘死「機車變廢鐵」
新北警把路人當通緝犯！　當街拖行痛毆
癌父離世！和美小兄妹頓失依靠　善款湧入超過60萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

LIVE／疫情高峰今破5萬例？　王必勝最新說明

強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：殭屍安然無恙大家放心！

張善政反擊批「農委會淪政治打手」　陳吉仲：我們才是受害者

921當年他還暗爽停課　一早得知「中部倒一片」嚇慘：笑不出來

5歲童腹痛不止　竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

月薪上看50K！摩斯擴大招募500名「儲備店經理」　資深員工獲黃金

高虹安直播中哭了！「被說跟林智堅一樣」爆委屈：我花很多心力

問有人嗎「浴簾裡面沒回應」　兒拉開1幕嚇壞！家長怒嗆：被性騷擾

國三兒嫌玩遊戲卡卡的「吵換iPhone 14」！爸震撼教育　千人讚爆

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

LIVE／疫情高峰今破5萬例？　王必勝最新說明

強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：殭屍安然無恙大家放心！

張善政反擊批「農委會淪政治打手」　陳吉仲：我們才是受害者

921當年他還暗爽停課　一早得知「中部倒一片」嚇慘：笑不出來

5歲童腹痛不止　竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

月薪上看50K！摩斯擴大招募500名「儲備店經理」　資深員工獲黃金

高虹安直播中哭了！「被說跟林智堅一樣」爆委屈：我花很多心力

問有人嗎「浴簾裡面沒回應」　兒拉開1幕嚇壞！家長怒嗆：被性騷擾

國三兒嫌玩遊戲卡卡的「吵換iPhone 14」！爸震撼教育　千人讚爆

李玉璽驚喜宣布10月有大事！　新歌獻已逝外婆吐露思念

睽違6年！搖滾天團OneRepublic宣佈來台　明年3月台北小巨蛋開唱

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

期待邊境鬆綁！這3國家旅客最想來台玩　歐洲成台灣人出國熱搜地

台積電跌5.5元至471！　台股下跌124點收在14424

巴西倉庫「結構斷裂」倒塌！2議員候選人也受困　已9死28人傷

嘻哈歌手吃生蠔竟拉在褲子！　演出前「4萬元耳機」又不翼而飛

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

南韓玉女歌手遇驚險車禍！整台車翻覆、玻璃全碎　緊急送往醫院

不爽南韓！日本不滿尹錫悅政府單方面放話 岸田：乾脆別見面吧

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

即／台東1：30發生4.0極淺層地震

「誰還用有線耳機？」內行砲翻：都被AirPods帶壞了

英國妹恨爸逼她來台！結果大逆轉　被1景象震撼

神分析台東6.4非主震！專家：地震帶一次斷裂規模恐逾7

更多熱門

相關新聞

上腹痛就醫　手術竟取出近2000顆膽結石

上腹痛就醫　手術竟取出近2000顆膽結石

苗栗一位60歲的郭先生因突然上腹痛到急診就醫，由於他臉色明顯變黃，懷疑有黃疸問題，抽血檢查指數果然超過6(正常值為1)，進一步做電腦斷層檢查，發現除了膽囊塞滿結石而引發急性膽囊炎之外，還有膽結石掉進總膽管，造成黃疸併發膽管炎及肝炎。在經過兩階段手術治療後，醫師竟從其膽囊裡取出近2千顆的膽結石。

1歲女兒遭護理師誤剪手指！母心疼PO網

1歲女兒遭護理師誤剪手指！母心疼PO網

胃不舒服竟為食道癌　微創手術重建

胃不舒服竟為食道癌　微創手術重建

竹南土地狂漲42% 　在地專家：房價起漲信號彈

竹南土地狂漲42% 　在地專家：房價起漲信號彈

大千醫院碧英孝行獎　表揚12名同學

大千醫院碧英孝行獎　表揚12名同學

關鍵字：

大千醫院

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面