陸女打掃租屋處意外發現180萬元鉅款　念頭一閃：不能要

▲租客蔣靜萍近日在打掃租屋處時，在牆體暗格中發現180萬元新台幣，但她並沒有將這些財務佔為己有，隨即轉交給社區，請他們代尋失主。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江寧波54歲租客蔣靜萍近日在打掃租屋處時，在牆體暗格中發現5張存摺、5枚金戒指和1枚鑽戒的箱子，其中存摺面值計高達45萬元人民幣（約180萬元新台幣），但她並沒有將這些財務佔為己有，隨即轉交給社區，請他們代尋失主。

據《澎湃新聞》報導，在鎮海區康馨工療站工作的蔣靜萍，因女兒出國唸書要用錢，她和丈夫賣掉房子，在招寶山街道後大街社區租了一套兩居室。租下房子後，蔣靜萍打算把屋子打掃一遍，搬開臥室的櫃子後發現牆體有個暗格，裡面嵌著沒上鎖的小箱子。

蔣靜萍說發現財物後，她的第一反應就是「不能要」，因為那些財物不是自己的東西絕對不能要。

5張存摺面值計45萬元人民幣（約180萬元新台幣），因儲戶姓名與房東不符，蔣靜萍聯繫房東，得知這套房是對方今年3月購買的，自己並沒有住過，此前出租過一次。蔣靜萍便將財物送到後大街社區，希望代尋失主。

經社區調查，二位老人均已過世，這戶人家因老人過世將房子賣出，賣房子時可能沒有仔細清查，估計也不知道有這筆財物的存在。社區目前在聯繫老人的家屬，財物暫存社區保管。