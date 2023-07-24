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大陸 大陸焦點 特派現場

生意差付不出房租！餐廳老闆「把店砸爛」　崩潰喊：我真的盡力了

大陸一名餐廳老闆因生意差，一時情緒失控砸店發洩。（圖／擷取自微博）

▲餐廳老闆因生意差，一時情緒失控砸店發洩。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇鎮江一間海鮮餐廳近日遭人暴力砸店，店內桌椅全被摔出大街，引起路人駐足圍觀，沒想到惹事的竟是餐廳業者，原來近期生意不理想，老闆一時情緒失控才砸毀店鋪。

綜合陸媒報導，事發於22日深夜，鎮江市一間龍蝦店老闆因餐廳經營慘淡，在龐大的虧損壓力下，就連房租也負擔不起，情緒一時崩潰憤而砸店發洩，巨大動靜引來群眾圍觀，紛紛用手機錄下老闆崩潰的瞬間。影片中可見，店內多張桌子、椅子全被砸爛在街道上，地面滿是碎成一片片的陶瓷碗盤，現場凌亂不堪。

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▲生意慘淡付不起房租，讓老闆情緒崩潰憤。（圖／翻攝微博@觀察者網）

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▲桌椅、碗盤全被砸爛在街道上。（圖／翻攝微博@觀察者網）

當地警方獲報後趕赴現場關切，餐廳老闆向員警大吐苦水，激動直呼「我已經盡力了，但情況越來越糟，快要無法為家人提供基本生活了。」目前警方已與相關部門聯繫，盼能透過管道為業者提供經濟援助。

畫面曝光後，網友紛紛撻伐，「毀壞自己財物無可厚非，不能影響街道吧？街上被扔得一片狼藉」、「把東西往路上丟是真沒公德心」、「這個心態和這個素質，生意不好也是有原因的」、「成年人的世界就不要耍情緒了。」

不過也有人表示同情，「不做又沒錢，做又沒人來吃，想想就痛苦」、「底層社會艱難可想而知」、「我也好想砸，每天看孩子真的好崩潰，生活太難了」、「多少人只是在堅持著啊。」

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