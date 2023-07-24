撞擊畫面曝！苗栗小貨車闖紅燈撞休旅車　在地人嘆：都沒在看

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣公館鄉大東路與忠孝路口日前發生小貨車撞休旅車車禍，肇事原因疑小貨車闖紅燈，撞車過程監視器今天曝光，小貨車行經紅燈路口完全沒有減速，攔腰撞上休旅車，當地民眾表示，半年來這個路口發生10次以上車禍，用路人不遵守交通規則是肇事主因。

▲紅色小貨車行經公館鄉忠孝路、大東路口闖紅燈，攔腰撞上休旅車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

公館鄉大東路與忠孝路路口是公館鄉發生車禍的熱點，7月13日下午4點一部休旅車經忠孝路由北往南，行經大東路口，遭到一部小貨車攔腰撞上，而小貨車行進方向是紅燈，民眾將車禍過程監視影像在地方臉書社團「公館大小事」分享，提醒鄉親要遵守交通號誌，維護大眾安全。

有紅綠燈的路口為何還頻傳車禍?當地民眾認為用路人不遵守交通規則是主因，可能認為鄉下地方車少，行經路口發現沒有車就不管燈號就直接通過，沒想到建築物會擋視線，在路口就容易發生撞車意外。民眾表示，近半年來，這個路口至少發生10次以上車禍。

最近一次是7月21日晚間10點，一部10噸半大貨車在該路口與機車發生車禍，當時下著大雨，貨車行進方向閃黃燈，機車行進方向閃紅燈，2車在路口未按規定減速、停讓，機車被貨車撞擊後女騎士手腳多處擦挫傷，送醫後沒有大礙，肇事責任警方還要調查釐清。

苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛行經路口應確實遵守號誌，並應減速及停讓，以確保自身及其他用路人安全。

▲紅色小貨車行經公館鄉忠孝路、大東路口闖紅燈，攔腰撞上休旅車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼7月21日晚間公館鄉忠孝路、大東路口大貨車與機車發生車禍，女騎士手腳多處擦挫傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）