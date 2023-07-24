杜蘇芮恐「下到發紫」致災雨　最新各國都估不登陸了

▲周二至周四全台雨量累積模擬圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

恐下到發紫！中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，天氣風險公司分享周二至周四全台雨量累積模擬圖，提醒可能會發生「致災性雨量」。而原本各國官方預報皆預估颱風會登陸台灣，但今天（24日）最新預報出爐「都不登陸了」。

▼各國最新預報「都不登陸了」。（圖／翻攝typhoon2000）



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「觀氣象看天氣」臉書分享最新各國官方預報提到，各國預測颱風路徑持續南修，2條預估從西南部沿海通過，5條從外海通過，這2種路徑對西南部的破壞力會差滿多的，接下來往北、往南調整都有可能，持續密切觀察。

▼今晨各國官方預報顯示，杜蘇芮不登陸了。（點圖可放大／NCDR）



▼周日晨各國官方預報都預估，杜蘇芮可能登陸。（點圖可放大／NCDR）



天氣風險則指出，由於今年春雨、梅雨的降雨都不如預期，南部水庫至今仍在低水位的狀態，面對颱風的到來實在是既期待又怕受傷害。

天氣風險分享周二至周四全台的雨量累積模擬圖，並提到，「雖然這張圖我們想強調可能會發生致災性的雨量，但因為杜蘇芮颱風仍在持續增強，屆時『風』的影響也不能小覷。」

天氣風險提醒，雖颱風侵襲台灣的趨勢大致底定，但颱風預測的路徑仍在微小變化中，稍微有些偏差，對於各地的風雨也會有所變化，這周要請各位朋友密切關注、隨時更新颱風動態。

▼氣象局最新預報，颱風不登陸，從西南部近海通過。（圖／氣象局）



中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預估今晚發布海上颱風警報、周二中午前後發布陸上警報，周三、周四影響最明顯，各地有陣雨，並有大雨或豪雨機率，但實際影響情況與颱風通過路徑有密切關係，仍要再觀察。

林定宜提到，周日到今天颱風路徑持續南修，預測中心沒登陸本島，由西南部近海通過，但由於預估暴風圈半徑最大達320公里，幾乎全台還是會受到影響，但沒登陸可能對颱風結構破壞會較慢一些。