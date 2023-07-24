嘉義市國民小學專任教師甄選　複試錄取47名正式教師

▲▼ 嘉義市112學年度國民小學專任教師甄選複試 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選複試於嘉北國小舉行。在7月13日經過競爭激烈的初試後，共錄取127名準教師進入複試。複試分為口試及試教兩部分，甄選兼具理論與實務的優秀教師加入嘉義市教育團隊。

▲嘉義市甄選會主委林瑞彥副市長 。（圖／嘉義市政府提供）

甄選會主委林瑞彥副市長表示，給學校充足且優秀的師資是教育的首要工作，黃敏惠市長向來最重視教育，「孩子第一，教育優先」，帶好每一位學生是嘉義市教育施政的核心。此外，林副市長亦表示，今年各縣市教師甄選開缺數多，競爭激烈，能脫穎而出進入複試的考生個個都是優秀的準教師，亦勉勵各應試考生，只要秉持著教學熱忱與教育初衷，無論到哪裡都會是最優秀的老師。

教育處表示，今年嘉義市國小教師甄選依簡章錄取47名正式教師，分別為普通類23名、英語類9名、自然類4名、美勞類3名、資訊類4名及專任輔導教師4名。錄取榜單已於21日晚上公告於嘉義市112學年度國民小學專任教師聯合甄選報名系統（http://primary112.cy.edu.tw/default.asp）及嘉義市嘉北國民小學公布欄。