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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜突發聲！「許3個願望」挺侯友宜　網暴動了

▲▼中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶-韓國瑜（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

國民黨23日舉行全代會，總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕以及前高雄市長韓國瑜合體造勢。韓國瑜深夜對此發聲，「讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步，許人民和國家更光明的未來！」貼文一出，吸引許多網友留言。

韓國瑜在臉書表示，全代會是國民黨非常重要的大活動，他看到很多戰友同志，大家團結一心凝聚向前，支持黨提名的總統及立委候選人，為中華民國的未來喚起心中的大我，奮起促成政黨輪替，國瑜深感欣慰，「雖然國瑜的生日已經過了，我卻要像吹生日蛋糕的蠟燭一樣許下3個願望，第一個願望誓是願國運昌隆、人民安居樂業；第二個願望願兩岸和平交流、發展，永遠沒有戰爭；第三個願望按照慣例要放在心中，但我必須說出來和大家分享，就是要下架貪汙腐敗的民進黨！」

▲▼國民黨全代會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜合體。（圖／ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜在國民黨全代會上與侯友宜相擁。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜還說，「再艱難的道路我們都走過，再複雜的亂局我們也曾經歷，讓我們為國民黨和中華民國，加油打氣！讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步，許人民和國家更光明的未來！」

貼文一出，網友紛紛留言，「支持韓國瑜」、「韓總為了大局為重，真是辛苦你了」、「我們都還在」、韓總不計較個人利益，愛國愛黨的忠貞情操與高度，令人敬佩與激賞」、「團結一心」、「加油 加油 加油！」

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