郭台銘2024選不選？　支持者看「4表情符號」喊：我們明白了

▲右起新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，而原先積極爭取徵召資格的鴻海創辦人郭台銘則選在同天表示，真實的民意永遠大於黨意，「我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，引來各界關注，更在臉書貼出4個表情符號，讓支持者喊，「我們懂了」。

▲郭台銘臉書4表情符號引關注。（圖／翻攝郭台銘臉書）

國民黨在板橋第二體育場區召開全代會，大會於9點40分正式召開，在黨主席朱立倫開場致詞15分鐘後，約於10點討論總統、副總統提名候選人案，在詢問現場黨代表後，全場1千多位黨代表全體起立歡呼鼓掌，高喊「侯友宜凍蒜！」朱立倫隨即宣布，全場無異議鼓掌通過，正式提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。

不過，郭台銘同時也有動作，在臉書發文表示，大家都很關心他接下來的動向，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，更提到孟子說「雖千萬人吾往矣」，因為信念與原則是正確的，更何況現在就已經有千萬人和他同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，他會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。

郭台銘也在自己臉書貼文下留下4個表情符號，分別是投票、老虎、愛心、中華民國國旗，支持者看到後則紛紛喊，「我來翻譯：投給郭台銘真正愛台愛民」、「票投老虎愛中華」、「看圖說故事，我們瞭」；但也有網友喊，「如果出來選，4個人，會是賴清德有利，一想到他們因此偷笑，我渾身不爽」、「沒法整合國黨和民眾黨，說啥下架民黨和還政於民都是廢話，民進黨估計今天要開香檳慶祝了」、「你就不可能贏還會讓賴躺著選，你是想當總統還是想下架民進黨？到最後兩個目的都無法達成，你會變歷史罪人！想清楚！」