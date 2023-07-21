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「桃竹竹苗生活圈通勤月票」過了！　新竹市府力拼10月上路

▲▼公車、火車、交通、通勤。（圖／新竹市政府提供）

▲「桃竹竹苗生活圈通勤月票」終獲中央核定通過！（圖／新竹市政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

390萬民眾殷切期盼的「桃竹竹苗生活圈通勤月票」終獲中央核定通過！新竹市政府表示，自6月21日首次審查會議結束後，由4縣市自行紀錄委員建議，速提中央審查，交通部公路總局今(21)日召開第2次審查會議，審查委員們都認為此次計畫內容完整，符合月票政策目的與精神，經審查後一致通過。

市府表示，交通部公路總局於6月21日召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」首次審查會議，會中委員提出4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等意見。而市府在首次審查會議結束後即針對委員建議修正計畫書，於7月5日將修正報告送交通部審查，7月6日收到會議紀錄後，也立即就會議紀錄補充內容，7月11日再次送交通部，展現四縣市積極爭取通過的決心。

▲▼公車、火車、交通、通勤。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安表示，市府將儘速邀集各運輸業者、票證公司召開會議，立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規劃等前置作業，力拚10月上路。

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市長高虹安表示，「桃竹竹苗生活圈通勤月票」獲審查核定，市府將儘速邀集各運輸業者、票證公司召開會議，立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規劃等前置作業，力拚10月上路，讓市民及早享受月票優惠。

市府交通處長倪茂榮表示，市府積極落實高虹安市長「交通暢行」的施政藍圖，3月主動邀請桃園市、新竹縣及苗栗縣召開籌備月票會議，召開6次會議提出4種月票方案，「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」，今日獲交通部公路總局核定，不僅減輕市民交通負擔，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而改善交通，同時填補基北北桃及中彰投苗月票未連貫的部分，讓往返桃竹竹苗的通勤、學生族群節省荷包，也預期提升公共運輸服務旅次。

倪處長說，經過多方努力，如今終獲交通部核定，下週將立即邀請運輸業者、票證公司召開會議籌備月票前置作業包括營運規則確認、驗票機票證修改及測試、票卡印製與銷售通路，也會設計懶人包讓民眾盡早了解月票使用規定。

交通處補充，市府將與票證公司儘速研議桃竹竹苗活圈通勤月票「TPASS卡」購入方式，除敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定通勤月票外，包括實體預購地點、取貨時間等資訊，目前已有實體卡（學生卡、普通卡、聯名卡等）之民眾，可先於超商完成加值後，至人工售票櫃台（桃竹竹苗境內部分台鐵車站、桃園捷運A7至A22站服務窗口、新竹客運民族路總站、新竹轉運站、尖石鄉公所、苗栗客運頭份總站），或自動加值機（國光客運場站桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。

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