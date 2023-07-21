防安裝冷氣砸人再釀憾事　高市府下令：要求施作源頭管理

▲新北21歲女大生等公車，竟遭17樓掉落的冷氣機砸中命危。（圖／記者陳以昇攝）

記者賴文萱／高雄報導

新北市昨（20）日發生安裝冷氣意外掉落致路人死亡憾事，凸顯作業安全重要性。高雄市政府為防範這類型意外發生，勞工局已對此類型施工進行源頭管理，針對業者及施工人員宣導並要求須依職業安全衛生法規定事項從事作業；工務局也將函請高市大樓管理委員會巡視外牆冷氣等物品狀態，並於大樓施工時應遵循勞工職業安全等注意事項。

為確保施工安全，勞工局要求業者及施工人員確依職業安全衛生法規定事項從事作業，並於今年4月13日、14日、6月17日召集電器商品通路商與施工承攬業者，及6月11日高雄縣電氣裝修職業工會會員大會時，辦理「電氣設備安裝職業安全衛生及災害預防宣導會」共4場次，要求務必遵守相關作業流程。

勞工局後續也將再召集電器商業同業公會、冷凍空調及電器裝修職業工會等之冷氣機販售、安裝團體與會員，再辦理4場次宣導會，加強提醒外牆施工及空調設備安裝事項，確保障施工安全及維護公共安全。

▲冷氣砸死女大生，民眾在事故現場獻花 。（圖／記者戴上容攝）

此外，勞工局對於職業災害頻率較高之微型修繕施工，已訂定並執行「中小型企業及微型事業單位職業災害預防動態稽查計畫」，派員不定期就進行中外牆工程等，執行微型修繕動態稽查，今年已實施檢查217場次，也對施工人員進行安全宣導。

工務局表示，將於年度公寓大廈座談會中安排勞工局宣導冷氣施工安全注意事項，並遵守勞工職業安全等相關規定。另工務局將函請本市大樓管理委員會巡視外牆冷氣等物品狀態，且於大樓施工時應遵循勞工職業安全等注意事項。

再次呼籲業者及施工作業人員，對於有鄰接道路之作業應設置適當標示或柵欄，使受警告者清晰獲知，防止無關人員進入作業場所下方之危險區域。

除防止物體飛落災害外，對於在高度2公尺以上之高處作業，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。另為預防感電災害，對於電氣設備檢查及修理，應採取停電方式作業為優先。