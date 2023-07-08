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大陸 大陸焦點 特派現場

李玟笑臉迎人卻已得憂鬱症　醫師提醒：「微笑憂鬱症」值得關注

▲警方在李玟事發現場的調查內容曝光。（圖／翻攝自Facebook／CoCo Lee 李玟）

▲李玟給人總是笑臉迎人的印象，醫師對此提醒，「微笑憂鬱症」的情況，相當值得關注。（圖／翻攝自Facebook／CoCo Lee 李玟）

記者林彥臣／綜合報導

歌手李玟總是給人性格活潑開朗，笑臉迎人的印象，但是生前罹患憂鬱症的消息，卻讓也讓外界相當震驚。由於李玟近年在大陸演藝圈十分活躍，因此她生前的健康狀況也登上熱搜，就有大陸精神科醫師提醒，「微笑憂鬱症」的情況，相當值得關注。

浙大「邵逸夫醫院」精神衛生科醫師李一飛接受陸媒訪問時表示，在憂鬱症中有一種情況被稱為「微笑憂鬱症」，患者平時看起來沒有異常，甚至性格開朗活潑，樂於和人交流，但實際上已經是憂鬱症了。

李一飛指出，對於這類患者來說，微笑其實是他的心理防禦系統，或者是面具，他不願意被人發現自己生病了，在日常門診中，多數高收入、高學歷、高地位的患者會出現這種情況。

李一飛提到，曾經有一位中年男性患者，是一家公司的老總，初次到門診時，表現得文質彬彬，性格溫和，言談間一直保持著禮貌的微笑，但是心理諮詢開始後沒多久，就能發現他其實情緒有憂鬱傾向了。

李一飛認為，如果是微笑型憂鬱，多數是處於比較輕度的狀態，要及時干預和提供幫助。

不過，浙江省立「同德醫院」身心二科主任馬永春則表示，根據現有的訊息，也很難判斷李玟是微笑型憂鬱，「我們看到的都是她在鏡頭和舞台上的表現，真正清楚她狀態的應該是她身邊的人。」

對於如何判斷憂鬱傾向，幾位醫師的建議指出，「情緒低落」、「興趣減退」、「精力不足」、「睡眠障礙」、「食慾下降」，除此之外，還有下列至少2項附加條件症狀，「自我評價降低」、「自罪觀念和無價值感」、「感到前途灰暗」、「產生消極觀念和消極行為」。

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