杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率4成」　專家曝終結魔咒關鍵

▲杜蘇芮侵台機率大幅增加。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」輕颱今(21日)上午8點生成，本周末台灣天氣不受影響，要留意午後雷雨和高溫。不過下周一起將變天，東南部和恆春半島轉陣雨天氣。氣象粉專指出，「杜蘇芮」未來強度可期，歐洲模式預測侵台機率接近40%，是否終結颱風繞過台灣魔咒，下周太平洋高壓強度很關鍵。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，第5號颱風「杜蘇芮」形成！目前無論是各國官方預測、數值模式，均有不小差異，建議再觀察2到3天才會比較明朗，可以確定的是，強度可期！

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▲歐洲模式預測杜蘇芮颱風侵襲台灣機率提升至接近40%。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，歐洲預測模式侵襲機率提升至接近40%，另氣象局最新預測路徑，侵襲台灣機率「大幅提升」；但「杜蘇芮」是否侵襲台灣，終結無法被證實的魔咒，下周太平洋高壓強度很關鍵。

天氣風險公司分析師歐宗學則表示，今天的大氣環境跟昨天相同，仍在太平洋高壓勢力邊緣，清晨以前在西半部地區還是有些雲系發展帶來局部短暫陣雨。預估今天的天氣型態跟昨天相似，各地山區以及西半部地區仍然要留意午後有局部大雷雨發生的可能性，在還沒有下雨的時候整體氣溫偏高炎熱，也要做好防曬多喝水來預防熱傷害。

▲「杜蘇芮」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

針對「杜蘇芮」走向，歐宗學指出，「杜蘇芮」可能的移動路徑在過去24小時有比較大的變化出現，原本預測偏西行、通過菲律賓呂宋島後進入南海的機會最高，目前新的預報西行過程偏北移動的機率有提高的趨勢，但在系集預報中仍然有相當大的散佈範圍，氣象局的路徑中後期的預報圓也相當大，代表這個系統未來路徑的不確定性很高。

歐宗學表示，這個周末都還不會受到「杜蘇芮」影響，各地仍是在高壓邊緣的環境中，持續要留意午後雷陣雨以及高溫的天氣型態，部分地區的降雨可能延續到入夜以後。

不過下周起將變天，歐宗學提醒，下周一、二(24日~25日)就會逐漸開始受到準杜蘇芮颱風外圍環流影響，東南部至恆春半島地區轉為陣雨天氣，其他地區仍是午後雷陣雨。下周三(26日)以後天氣則要看屆時颱風的所在位置以及移動方向，將左右台灣各地的天氣趨勢，依目前的資料來看，東半部山區要留意可能有長時間大範圍降雨。而下周開始，台灣周邊尤其是南方海域風浪都會明顯增強。