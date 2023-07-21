　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率4成」　專家曝終結魔咒關鍵

▲▼杜蘇芮侵台機率大幅增加。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲杜蘇芮侵台機率大幅增加。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」輕颱今(21日)上午8點生成，本周末台灣天氣不受影響，要留意午後雷雨和高溫。不過下周一起將變天，東南部和恆春半島轉陣雨天氣。氣象粉專指出，「杜蘇芮」未來強度可期，歐洲模式預測侵台機率接近40%，是否終結颱風繞過台灣魔咒，下周太平洋高壓強度很關鍵。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，第5號颱風「杜蘇芮」形成！目前無論是各國官方預測、數值模式，均有不小差異，建議再觀察2到3天才會比較明朗，可以確定的是，強度可期！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歐洲模式預測杜蘇芮颱風侵襲台灣機率提升至接近40%。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲歐洲模式預測杜蘇芮颱風侵襲台灣機率提升至接近40%。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，歐洲預測模式侵襲機率提升至接近40%，另氣象局最新預測路徑，侵襲台灣機率「大幅提升」；但「杜蘇芮」是否侵襲台灣，終結無法被證實的魔咒，下周太平洋高壓強度很關鍵。

天氣風險公司分析師歐宗學則表示，今天的大氣環境跟昨天相同，仍在太平洋高壓勢力邊緣，清晨以前在西半部地區還是有些雲系發展帶來局部短暫陣雨。預估今天的天氣型態跟昨天相似，各地山區以及西半部地區仍然要留意午後有局部大雷雨發生的可能性，在還沒有下雨的時候整體氣溫偏高炎熱，也要做好防曬多喝水來預防熱傷害。

▲▼「杜蘇芮」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲「杜蘇芮」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

針對「杜蘇芮」走向，歐宗學指出，「杜蘇芮」可能的移動路徑在過去24小時有比較大的變化出現，原本預測偏西行、通過菲律賓呂宋島後進入南海的機會最高，目前新的預報西行過程偏北移動的機率有提高的趨勢，但在系集預報中仍然有相當大的散佈範圍，氣象局的路徑中後期的預報圓也相當大，代表這個系統未來路徑的不確定性很高。

歐宗學表示，這個周末都還不會受到「杜蘇芮」影響，各地仍是在高壓邊緣的環境中，持續要留意午後雷陣雨以及高溫的天氣型態，部分地區的降雨可能延續到入夜以後。

不過下周起將變天，歐宗學提醒，下周一、二(24日~25日)就會逐漸開始受到準杜蘇芮颱風外圍環流影響，東南部至恆春半島地區轉為陣雨天氣，其他地區仍是午後雷陣雨。下周三(26日)以後天氣則要看屆時颱風的所在位置以及移動方向，將左右台灣各地的天氣趨勢，依目前的資料來看，東半部山區要留意可能有長時間大範圍降雨。而下周開始，台灣周邊尤其是南方海域風浪都會明顯增強。

ET快訊
冷氣工人認「不熟悉安裝」！　還打電話求救同事
驚悚畫面！北投23歲女「走斑馬線被車撞」噴飛
站牌「藍色康乃馨」哀悼政大女　公車族嚇到躲騎樓等車
杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝
快訊／4張千萬發票沒人領！
冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」
杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「人夫硬挺4小時」顏色不太對　醫急喊放血！太太眼神變了

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

北流1.9億柯文哲指「民進黨執政就會給錢」　文化部：無黨派之分

杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝　雨連炸4天

冷氣砸死政大女「扯出台灣人劣根性」　網點名1悲劇：奪走49條命

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」　網驚：第六感真玄

工安意外「哪件最可怕？」　PTT點名去年花蓮港意外：影片很驚悚

新北急救體系再進化！院前啟動葉克膜與EMT-P+　2大重症支援提高存活率

杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率4成」　專家曝終結魔咒關鍵

快訊／「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

「人夫硬挺4小時」顏色不太對　醫急喊放血！太太眼神變了

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

北流1.9億柯文哲指「民進黨執政就會給錢」　文化部：無黨派之分

杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝　雨連炸4天

冷氣砸死政大女「扯出台灣人劣根性」　網點名1悲劇：奪走49條命

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」　網驚：第六感真玄

工安意外「哪件最可怕？」　PTT點名去年花蓮港意外：影片很驚悚

新北急救體系再進化！院前啟動葉克膜與EMT-P+　2大重症支援提高存活率

杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率4成」　專家曝終結魔咒關鍵

快訊／「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

總統府周邊架拒馬　女騎士慘撞摔成殘獲國賠847萬元

雙手不自覺搓藥丸、數鈔票　竟是罹患患帕金森氏症

「人夫硬挺4小時」顏色不太對　醫急喊放血！太太眼神變了

陳昆和持續以行動支持山區農民　媒合企業採購小農芒果捐社福

盤點昔日北市長競辦現況　1據點被建商團團包圍

先探／謝金河：猛爆式衝刺會有後座力

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

轄內交通事故死亡長輩佔1／3　里港警聯手路老師宣導交安

被35年友情背叛！男發現妻子和「最好朋友」在一起　崩潰殺妻2死

【廣編】黑松C＆C ╳plain-me聯名商品夏日度假必備　參加活動再抽東京雙人行

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

更多熱門

相關新聞

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

熱帶性低氣壓TD06今(21日)上午8點生成今年第5號颱風「杜蘇芮」，最新預測路徑出爐，氣象局表示，目前預測路徑從菲律賓到巴士海峽間通過，不過後期不確定性很大，周日(23日)北轉角度將是關鍵，下周二、下周三(25日~26日)若通過巴士海峽，不排除發海警。

杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」

杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

杜蘇芮明將生成詭步逼台　雨彈甩4天

杜蘇芮明將生成詭步逼台　雨彈甩4天

關鍵字：

天氣氣象局大雨豪雨氣象杜蘇芮颱風天氣風險台灣颱風論壇｜天氣特急

讀者迴響

熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

即／裝冷氣砸死女大生！工人低頭不發一語過失致死移送

《不熙娣》班底偷錢還提告！她折磨3年：好累

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

TOYOTA「新7人座休旅」現身

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面