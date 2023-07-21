搭機「3大NG行為」惹惱空服員！　千萬別狂按服務鈴

▲空服員列出3大NG行為，可能會讓機組人員刻意忽略服務。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情漸歇後，全球旅遊、航空業復甦，機場全都擠滿遊客，就有空服員列出3大NG行為，可能會讓機組人員刻意忽略服務，提醒民眾千萬別當失格旅人。

根據《鏡報》報導，捷克空姐米庫索娃（Marika Mikusova）表示，雖然從服務業的技術上來說，顧客永遠是對的，但是當大家都在3萬英呎高空上的小空間中，互相尊重是非常重要的，尤其千萬不要惹惱那些努力確保飛安與乘客舒適的空服人員。

米庫索娃說，首先是不要狂按服務鈴，「濫用服務鈴絕對會讓你被空服員忽視，所以請不要這樣做。」在繁忙的航班中，空服員必須負責許多乘客，當其中一人無故多次按下服務鈴時，久了就會被空服忽視，就如同放羊的小孩，「你永遠不知道你是否真的會需要醫療幫助，我們也不知道，因為我們會刻意忽略你。」

▲濫用服務鈴絕對會讓你被空服員忽視。（示意圖／CFP）



第2個NG行為是要求空服員協助解決爭吵，米庫索娃說，不論是乘客間要求換座位，還是為了上方的置物空間爭吵，空服員都希望旅客可以自行解決，「這個行為同樣讓我們很惱火，你們都是成年人了，來吧，互相談談喜歡靠窗的座位，也不要爭奪座位上方的行李架。」

米庫索娃指出，第3個NG行為最讓空服人員感到惱怒，就是乘客們的辱罵和調侃，有些乘客會在酒後口出惡言，「有一次當顧客抱怨他沒拿到飲料時，居然罵我們婊子，甚至嘲笑所有女性空服員說，自己的妹妹絕不會跟這群混蛋做相同的工作。」

米庫索娃說，「我們有名字，不要指著我們說嘿，或是『你（you）』，有的人甚至會直接拉我們的裙襬，或是用彈手指的方式叫我們，這非常沒有禮貌。」

儘管目前也有許多男性空服員，但女性還是較為常見，所以時常會遇到乘客刻意的搭訕，甚至是性騷擾，米庫索娃表示，有同事告訴她，曾經有男性乘客接過點心後，直接對著空服員說，「你看看，這是點心交給我的點心（a snack from a snack）。」