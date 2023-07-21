「海關的水很深」　破槍毒紀錄英雄被打入冷宮

圖、文／CTWANT

財政部關務署基隆關2018年連破大案，分別於4、5月抓到109把走私槍枝和710公斤K他命，關務署一時間風頭無兩，當天擔任夜勤主任的稽核蔡俊華更被列為首功，經行政院表揚並獲頒一等關徽獎座，但其他原屬於蔡俊華的功獎卻被「做掉」，他在當年9月更遭調職冷凍，從此不能再站在查核第一線，蔡俊華如今已提出訴訟，希望司法能還他公道。

▲財政部關務署基隆關2018年連破大案，抓獲槍枝和毒品寫下海關歷史，關鍵功臣蔡俊華卻在立功之後遭到冷凍。（圖／CTWANT提供，下同）

「我知道海關的水很深，但我一直在崗位上兢兢業業，沒想到有一天搶功的事情會發生在我身上。」7月12日上午，記者與蔡俊華約在蔡家見面，而在蔡家整面書牆中，蔡俊華的一等關徽獎座尤其耀眼，述說著國家對他的感謝與肯定，而曾經的榮譽如今卻成為他心中最大傷痛。

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▲可疑貨櫃先後經歷3次X光檢驗，最終找到藏在工業機器中的槍枝。

蔡俊華表示，他在海關服務近30年，2018年間擔任第九職等稽核，而當年4月，他除了白天的查緝工作外，晚間還得幫摔斷腿的股長輪值夜勤主任，而在4月27日晚間楊姓關員呈上一張可疑艙單，他一看就發現有問題。

「那是兩台注塑機，正常情況下都是用公司行號申請報關，這次卻是以個人名義進來。」蔡俊華回憶，以他的經驗法則立刻便判斷此貨艙必有蹊蹺，而該船預定於29日進入基隆港，他則帶著查緝團隊在港邊守株待兔。

蔡俊華說，該貨艙先後經過3次檢測，第一次是整個貨櫃照X光，因貨品繁雜而未發現異樣，第二次則是單一貨品檢查，確認貨櫃中裝著的是工業用注塑機，第三次則拿最小的X光機來照，果然發現異樣，而他曾擔任憲兵，一眼就發現機器中夾藏M16步槍，立刻要求把機器拆開檢驗。

注塑機被大解八塊後，海關人員果然發現109把制式長短槍和逾1萬2000發子彈，海關則通知檢警追查貨主，最終鎖定竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼，而此批武器火力強大，幾可匹配國軍一個連隊，市價高達5000萬元，號稱當時國內近10年來最大宗走私槍械案，更是關務署查獲走私槍枝案件史上數量最高紀錄。

▲不法分子在注塑機中夾藏109把制式長短槍和逾1萬2000發子彈，倘若進入台灣恐將造成無法挽回的後果。

基隆關副關務長張世棟表示，在槍枝和毒品案件中蔡俊華都擔任夜勤主任，屬於「被動接受」關員呈上的可疑艙單，海關也肯定他付出的努力和辛苦，槍枝案予以一大功獎勵，毒品案則有20多人提報敘獎，但因功獎分配，予以當時篩選艙單和查看X光的2位科員小功，其他同仁則是在考績上註記優異表現，其他同仁則對此獎勵沒有異議。

至於蔡俊華在連破大案中被調走，張世棟則表示，他當時在稽查組已任職3年，而海關在人事調度上有防弊規定，會看機關業務需求調整，這才將他調至機動稽核組，而該組工作也具查緝機能，絕無將他冷凍，也尊重他尋求行政救濟，目前他的訴求已被高等行政法院駁回，如今在等待最高行政法院判決。

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