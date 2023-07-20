【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

▲台灣本田於今(7/19)日舉辦全新第 6 代大改款 Honda CR-V 預賞活動，特邀總經理特別助理佐野正洋(左)、董事長高岡篤史(中)與部長李瑞宏(右)為Prestige車型進行揭示。

圖、文／Honda提供

看好市場前景，All-new CR-V作為全球SUV指標性車款，全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備。

All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m / 1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗。車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感。

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為了讓車主感受到有如乘雲般的專屬空間與質感，歡迎前往展演現場親身體驗：7/29~7/31台北ATT 4 FUN；8/4~8/6高雄夢時代購物中心；8月份台東鹿野高台熱氣球(詳細活動資訊請關注Honda 官方FB)。